ملتقى توظيفي من «الشباب والرياضة» في 15 أكتوبر.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة والمتمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية»، ملتقى التوظيف بمركز شباب الجزيرة لشركات القطاع الخاص، لتوفير عددا من فرص العمل، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية.

وتستعرض لكم بوابة «الوطن» في السطور التالية، كيفية التقديم والاشتراك في ملتقى توظيف مصر، وفقًا لما ذكرته وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

كيفية التسجيل في ملتقى توظيف مصر

يمكن التسجيل في ملتقى توظيف مصر المقام في مركز شباب الجزيرة يوم السبت 15 أكتوبر، من خلال رابط مخصص لذلك، وسيسهل البحث عن وظائف من القطاع الخاص وفى مجالات مختلفة.

وسيكون في استقبال المتقدم عند الذهاب للملتقى، مسؤول توظيف من كل شركة، ومتاح التقديم على أكثر من وظيفة بشركات مختلفة في نفس اليوم.

وظائف وزارة الشباب والرياضة

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، توافر فرص عمل في شركة كارفور حيث تطلب للتعيين الوظائف التالية:

1- شيف جزار

2- شيف خباز

3- شيف أجبان

4- شيف قسم الوجبات الجاهزة

5- بائع خضار وفاكهة

6- سماك

7- مراقب أمن

8- كاشير (مؤهل عالي)

9- موظف استلامات (مؤهل عالي)

10- فني صيانة تكييف و تبريد

11- منسق ممرات متعدد المهام

المكان: العاشر من رمضان - 15 مايو - العبور - مدينتي - الواحات (أكتوبر)

شروط التقدم للوظائف

- مؤهل متوسط لكل الوظائف ما عادا (الكاشير - مسؤول الاستلامات)

- خبرة أكثر من سنة في نفس الوظيفة

- حد أقصى للسن 40 سنة

المميزات والحقوق

رواتب مجزية تُحدد حسب الخبرة

- عدد ساعات العمل 9 ساعات

- شيفتات متغيرة

- يوم راحة في الأسبوع

- مواصلات أو بدل مواصلات

- أرباح سنوية

تأمين طبي (عائلي)

- تأمين اجتماعي