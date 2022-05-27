ملتقى توظيفي لتوفير فرص عمل للشباب براتب 3500 جنيه في الجيزة

كشفت محافظة الجيزة عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تنظيم جهاز رعاية وتشغيل الشباب، ملتقى توظيفي بمقر الجهاز بحضور مسئول الموارد البشرية بشركة سينا مصر للأمن والحراسة يوم الأحد المقبل بدءا من الساعة الحادية عشر وحتى الساعة الثانية ظهرا.

نوعية الوظائف المطلوبة بالملتقى التوظيفي بجهاز رعاية وتشغيل الشباب

وحددت محافظة الجيزة عبر المنشور نوعية الوظائف المطلوبة التي أعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالملتقى التوظيفي بشركة سينا مصر للأمن والحراسة وهي كالتالي:

- محاسب

- مدير حسابات

- موظفة استقبال ولديها خبرة بالكمبيوتر

- أفراد أمن على فروع شركة الاتصالات بمرتبات تبدأ من 2700 جنيه إلى 3500 جنيه حسب الموقع.

أماكن العمل بالوظائف المطلوبة

وأعلنت محافظة الجيزة أماكن العمل بالوظائف المطلوبة التي أعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالملتقى التوظيفي بشركة سينا مصر للأمن والحراسة وهي كالتالي:

- الكيت كات

- الزمالك

- ميدان الجيزة

- فيصل

- المقطم

- القصر العيني

- امبابة

- شارع السودان

- المنيل

- 6 اكتوبر

- الشيخ زايد

عنوان مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وطالبت محافظة الجيزة الراغبين في العمل بالوظائف المطلوبة التي أعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالملتقى التوظيفي بشركة سينا مصر للأمن والحراسة الحضور لمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بعنوان: «300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني».

أرقام تليفونات لتواصل المتقدمين للعمل بالملتقى التوظيفي

وحددت محافظة الجيزة أرقام تليفونات لتواصل المتقدمين الراغبين في العمل بالوظائف المطلوبة التي أعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالملتقى التوظيفي بشركة سينا مصر للأمن والحراسة وهي كالاتي: «35711198 - 35720825».