وزارة الشباب تعلن تفاصيل وظائف جديدة في عدد من الشركات.. رابط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) عن توافر عدد من الوظائف وفرص العمل في الشركات والمؤسسات المختلفة، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

وفي السطور التالية، تستعرض بوابة «الوطن» تفاصيل وظائف أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وظائف وزارة الشباب

وجاءت وظائف وزارة الشباب في بعض الشركات كما يلي:

تطلب شركة مكسب للتجارة الإلكترونية للتعيين الوظائف التالية

1- محاسب مخزن – بني سويف

2- أمين مخزن – المحلة الكبرى

3- مندوب توصيل – القاهرة

أماكن العمل: القاهرة - بني سويف - المحلة الكبرى

شروط التقديم على الوظائف

المؤهل حسب الوظيفة (عالي - فوق متوسط - متوسط)

الخبرة من (6 شهور – سنة)

حد أقصى للسن 35 سنة

تقبل الشركة من المتقدمين الخريجين فقط

الحقوق والمزايا

راتب مجزي

ساعات العمل 9 ساعات

نظام العمل لوظيفة أمين المخزن على 3 شيفتات

يوم إجازة في الأسبوع

تأمين طبي واجتماعي

للتقديم على الوظيفة، يرجى ملء الاستمارة من هنا أو التسجيل مباشرة على موقع توظيف مصر

كما تطلب شركة دكان لخدمات السيارات للتعيين الوظائف التالية

1. مساعد سمكري

2. فني ميكانيكي (متخصص في السيارات الأوربي يفضل الرينو)

3. كهربائي سيارات (متخصص في السيارات الأوربي يفضل الرينو)

مكان العمل:

مساعد سمكري – فني ميكانيكي (اكتوبر الحي التالت مول المستقبل)

كهربائي سيارات (المقطم شارع9)

الشروط

تعليم متوسط

خبرة من 3 إلى 5 سنوات

حد أقصى للسن 35

الحقوق والمزايا

راتب من 3500 إلى 5500 حسب الخبرة

من 9 لـ 6 (9ساعات عمل يتخللها ساعة راحة)

يوم إجازة أسبوعيا

حافز شهري حسب الإنتاج والالتزام

ويمكن التقديم على تلك الوظائف من خلال هذا الرابط.