مخرجة الفيلم الفلسطيني «حمى البحر المتوسط» بـ«كان»: رفضت أموال إسرائيل

شهد اليوم، العرض الأول لفيلم «حمى البحر المتوسط» للمخرجة الفلسطينية مها الحاج، ضمن عروض مسابقة «نظرة ما» في الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي، والذي تستمر فعالياتها حتى 28 مايو الجاري، وهو عرض من ضمن 4 عروض تخصصها إدارة المهرجان للفيلم، وتواجدت المخرجة في العرض مع بطلي الفيلم عامر حليحل وأشرف فرح.

تدور أحداث فيلم «حمى البحر المتوسط»، حول كاتب يعيش برفقة عائلته يدعى «وليد»، ويعاني من الاكتئاب الذي يعيقه عن الوصول إلى أحلامه في مهنة الكتابة، وذلك حتى يتعرف على جاره المحتال الصغير «جلال»، لتنشأ بينهما صداقة ولكنها تتحول إلى مأساة.

وعن قصة الفيلم، قالت المخرجة الفلسطينية مها الحاج: «خطرت لي الفكرة منذ خمس سنوات، لكنني لا أستطيع حقًا أن أخبرك كيف أو ما الذي ألهمني بالضبط، يتعلق الأمر جزئيًا بالإحباط الذي نعيشه نحن الفلسطينيين يوميًا، سواء كنا في غزة أو الضفة الغربية أو داخل إسرائيل أو في المنفى، إنه الشعور بأنك مسجون ولا تعرف متى ستكون حراً، أو إذا كنت ستصبح حرا»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

مي الحاج: رفضت أموال إسرائيل ليحمل «حمى البحر المتوسط» الهوية الفلسطينية

وأكدت المخرجة الفلسطينية حرصها ألا يحمل الفيلم الهوية الإسرائيلية، وهو ما جعلها ترفض دعم صندوق الفيلم الإسرائيلي في إنتاج الفيلم، قائلة: «قررت عدم أخذ أموال من صندوق الفيلم الإسرائيلي رغم أن لي كل الحق في ذلك، أردت أن أصنع فيلماً بدون أموال إسرائيلية لأنني أردت أن أعرضه على العالم كفلسطيني، غالبًا ما يكون تمويل فيلم ثان احتمالًا صعبًا وهذا أضاف المزيد من التعقيدات».

وتابعت مها الحاج: «كان علينا التحلي بالصبر الشديد من أجل العثور على المال في مكان آخر، لذلك استغرق الأمر بضع سنوات، ثم جاءت جائحة كورونا كمكافأة إضافية لاختبار صبرنا».

مواعيد عرض فيلم «حمى البحر المتوسط» بـ «كان» السينمائي

وكشفت إدارة مهرجان كان السينمائي عن مواعيد عرض الفيلم على مدار فترة المهرجان، إذ يعاد غدًا مرتين الأولى في تمام الساعة الـ8:30 صباحًا في مسرح «كلود ديبوسي»، بالإضافة إلى عرضه في تمام الـ 9:30 صباحا في سينما «SCREEN X»، ويعاد الفيلم للمرة الثالثة يوم الجمعة المقبلة، في تمام الساعة العاشرة صباحا، وذلك وفقا لما تم الإعلان عنه عبر الموقع الرسمي للمهرجان.