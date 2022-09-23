إحباط محاولة تهريب هواتف بمطار برج العرب.. «الراكب ساب الشنط وجري»

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، من إحباط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات، والاستيراد والتصدير.

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة طائرة خطوط شركة العربية، اشتبه كريم صبحي رئيس الوردية في الراكب «ع.ا.ا» مصري الجنسية.

سؤال مالك الهواتف المحمولة

وبسؤاله عما إذا كان بحوزته أشياء، أو بضائع تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى، لكن محمود الشيشيني، مأمور الحركة، اكتشف أن الراكب ترك حقائبه لصديقه وهرول مسرعًا من المنطقة الجمركية، وتم استيقافه بعد الخروج من المنطقة الجمركية مباشرة وإعادته مرة أخرى.

وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وذاتيا، وتبين وجود 9 هواتف محمولة «آيفون» بدون علب أو لوازم، مخبأة داخل جيوب الراكب وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 180 ألف جنيه.

تشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية

وقرر مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 36 لسنة 2022، جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات تشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.