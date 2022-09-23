سماح أبوبكر عزت: تقديم «المتحدة» أعمالا للأطفال خطوة مهمة تأخرت كثيرا

علقت الكاتبة الصحفية الكبيرة سماح أبوبكر عزت، المتخصصة في مجال أدب الطفل، على إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خريطة برامجية ودراما وأعمالا كارتونية بداية من مطلع أكتوبر المقبل، وستكون البداية بـ7 أعمال كبرى و26 أغنية جديدة بكونها خطوة مهمة تأخرت كثيرا.

عزت: الأعمال المقدمة تأتي تنفيذا لمبادرات الرئيس السيسي

ونصحت «عزت»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، بضرورة البدء بشكل قوي في الأعمال الكرتونية التي سيجري تقديمها خلال الفترة القليلة المقبلة، «الخطوة دي مهمة جدا ومطلوبة وتنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الوعي».

عزت: يجب تقديم أعمال فنية للأطفال فيها معاني جميلة كالانتماء للوطن

وأوضحت أنه منذ فترة طويلة لم يتم تقديم أعمال تخص الطفل على شاشات التليفزيون المختلفة، وهم في أمس الحاجة لعرض أعمال تنمِّي شخصية الطفل وتزرع بداخله الانتماء للوطن والهوية المصرية: «يجب تقديم أعمال فنية للأطفال فيها معاني جميلة كالانتماء للوطن والحفاظ على الهوية المصرية وكل المعاني الجميلة دي زي المواطنة والتسامح يجب أن تقدم للأطفال».

وأكدت أن الأعمال التي سيجرى تقديمها للأطفال يجب أن يتم تقديمها في شكل أعمال عصرية ولطيفة جاذبة لهم، ولا يجب عرض مثل تلك الأعمال في صورتها المباشرة لأن الطفل ينقص تماما المباشرة في العمال التي يتلقاها، «إن شاء الله خلال الفترة المقبلة إطلاق أكثر من عمل للأطفال، والمنظومة دي بيها هتكمل الصورة اللي عايزين الطفل المصري عليها».