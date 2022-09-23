نقيب الإعلاميين: إطلاق «المتحدة» محتوى خاصا بالأطفال يرسخ القيم والمبادئ

أشاد طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، بالدور الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وما تطلقه من برامج خلال الفترة الأخيرة، من شأنها ترسيخ القيم والمبادئ في المجتمع وتدعيم المواهب، للحفاظ على حقوق الطفل.

وقال «سعدة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قرار المتحدة بإطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال في الإعلام العربي، خطوة على الطريق الصحيح، جاءت في التوقيت المناسب لها، وخاصة بعد الفترة التي شهدها المجتمع المصري، تحديدا في المنتج الخاص بالأطفال.

التعليم يأتي من خلال الإعلام

وأضاف نقيب الإعلاميين: «نحن أمام مسؤولية تجاه الأطفال، وبناء عليه يجب أن نعلم قبل أن نحاسب»، مؤكدا أن هذا التعليم لا ياتي إلا من خلال الإعلام، فالطفل الحلقة الأضعف في المجتمع ولا بد من التركيز على الإعلام حتى يلعب دورا محوريا في تطبيق المعايير القانونية لحمايته، وهناك ضرورة ملحة تستدعي الاهتمام بالطفل وقضاياه فبعد سنوات هذا الطفل هو من يتولى الدفاع عن وطنه لذلك يجب زرع الوطنية وحب الوطن داخل كل الأطفال.

مشروع محتوى أطفال

وأكد سعدة أن مشروع «المتحدة» متكامل، يشمل الأعمال الدرامية، البرامجية، والتقنية، الموجهة للطفل، بالإضافة إلى أنه يسعى لترسيخ المبادئ، الأخلاق، والقيم، وغرسها في الأطفال، من خلال مشروع «نبتة» ما أحوجنا إليه في الوقت الحالي، موضحا أن أفضل ما في الموضوع أنه بمشاركة الأطفال فهم الفئة المعنية بتمثيل هذا الموضوع، لافتا إلى أن هذا المشروع يعد تعاونا كبيرا بين جهات الدولة المختلفة، كوزارة التضامن الاجتماعي والمتحدة للخدمات الإعلامية، وهذا ليس بجديد على الشركة المتحدة، التي تسعى دائما لتغطية مجالات الحياة المصرية كافة، وسبق أن أطلقت مشروع كابتينو مصر، أكبر مشروع لاكتشاف المواهب في كرة القدم.

إطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال في الإعلام العربي

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت استعدادها لإطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال في الإعلام العربي، خلال الفترة المقبلة؛ من خلال خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية موجهة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية.