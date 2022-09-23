عضو «إعلام النواب» يشيد بمبادرة «المتحدة»: خطوة غير مسبوقة لحماية الأطفال

أشاد النائب تامر عبدالقادر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بإعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال في الإعلام العربي، مؤكدا أن إعداد خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية موجهة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية خطوة في غاية الأهمية.

حماية الأطفال

وأضاف عبدالقادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة غير مسبوقة وتسهم في حماية الأطفال المصريين وإعدادهم أفضل إعداد وإكسابهم المهارات المختلفة والحفاظ على هويتهم الوطنية.

وأضاف عبدالقادر: «الشركة المتحدة تتخذ خطوات غير مسبوقة وتؤدي دورا مهما في تطوير الإعلام ودعم الأسرة والحفاظ على الأعراف والمعايير المجتمعية».

أكبر مشروع محتوى أطفال في الإعلام العربي

وتستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق أكبر شركة إنتاج متخصصة في محتوى الطفل بكل مستوياته وهي «نبتة» التي ستبدأ بـ7 أعمال كبرى سواء برامجية أو كارتونية أو عرائس ومسابقات، ومفاجآت كبرى سيتم الإعلان عنها قريبا، والتي ستصبح رائدة في مجال محتوى الطفل على المستويات كافة، على أن تبدأ الخريطة البرامجية الجديدة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل بتخصيص فترات مفتوحة للأطفال في قنوات المتحدة المختلفة.