اندلاع حريق في منزل ببني سويف.. والحماية المدنية تدفع بسيارتي إطفاء

اندلع حريق، منذ قليل، في منزل مكون من 4 طوابق بقرية طوة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وتم الدفع بسيارات الإطفاء لإخماد النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة.

حريق في منزل من 4 طوابق

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من العميد مازن سعيد مأمور مركز شرطة ببا، يفيد ورود بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة النجدة بنشوب حريق في منزل مكون من 4 طوابق بقرية طوة بدائرة المركز.

وعلى الفور، وجَّه مدير الأمن بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ والسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وانتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

وانتقلت قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وجاري السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي ومنع امتداده للمنازل المجاورة.

السيطرة على حريق بأجولة قطن على سيارة نقل

وشهدت محافظة بني سويف، صباح اليوم، حادث اشتعال نيران في أجولة قطن محملة على سيارة نقل أثناء سيرها أعلى محور المستشار عدلي منصور في مدينة بني سويف، وجرى السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الأهالي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.