السيطرة على حريق بمنزل في بني سويف.. لا خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية والأهالي من السيطرة على حريق اندلع في منزل مكون من 4 طوابق، بقرية طوه التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، منذ قليل، حيث التهمت النيران بعض محتويات المنزل، ولم تسفر عن خسائر في الأرواح.

حريق في منزل مكون من 4 طوابق بقرية طوة

كان اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، تلقى إخطارًا من العميد مازن سعيد مأمور مركز شرطة ببا، يفيد ورود بلاغ إلي غرفة عمليات شرطة النجدة بنشوب حريق في منزل مكون من 4 طوابق بقرية طوه دائرة المركز.

وعلى الفور وجَّه مدير الأمن بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ والسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وانتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

سيارتا إطفاء لإخماد الحريق

وانتقلت قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي، حيث التهمت النيران بعض محتويات المنزل.

وتبين من التحريات الأولية نشوب حريق هائل في الطابق الثالث والرابع بالمنزل، والتمهت النيران بعض محتويات المنزل بدون أي إصابات بشرية، وجار انتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها، وتشكيل لجنة من الشئون الاجتماعية لحصر الخسائر الناجمة عن الحريق.

جار تحرير المحضر اللازم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وانتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها.