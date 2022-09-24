5 قصص مأساوية لوفاة شباب قبل زفافهم بأيام.. آخرهم عريس المنوفية

لحظات مأساوية يعيشها أسر الشباب الذين وافتهم المنية قبل زفافهم بأيام أو بساعات، ما يؤدي إلى وجود حالة من الذهول والحزن الشديد على فقدانهم لا سيما عندما تكون الوفاة قبل حفل زفافهم وليلة عمرهم، وآخر هذه القصص الحزينة وفاة عريس المنوفية قبل زفافه بيومين.

وذلك عندما توفى شاب يدعى حمادة سعيد عجينة من قرية طهواي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، قبل زفافه المقرر غدًا إثر تعرضه لحادث تصادم دراجة نارية كان يستقلها، حيث تم نقله إلى المستشفى ولكن جثة هامدة، مما أدى إلى وجود حالة من الحزن والبكاء من أسرة المتوفة، حيث قال أحد المقربين لعريس المنوفية ناعيا له: «بالأمس كان كتب كتابك ياحمادة وكنا منتظرين زفتك يوم السبت لكن إرادة الله فوق كل شئ».

ويستعرض الوطن أبرز القصص الحزينة المتعلقة بوفاة العرسان قبل زفافهم على مستوى الجمهورية بعد وفاة عريس المنوفية:

1- بعد إعداد الذبائح وإقامة الأنوار وتجهيز جميع مستلزمات الفرح، يسقط العريس الشاب "عبد الله محمد عبد الستار" 25 عامًا، ويعتبر هو الابن الوحيد لأسرته، مغشيا عليه قبل زفافه بيوم في قرية الرياض التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وآخر ما كتبه عريس الشرقية: «الدعوة عامة للبلد كلها حنتي بكرة بعد صلاة العشاء أمام منزلنا، والفرح في اليوم الثاني وعقبال عندكم بقى».

2- أما العريس الثاني فتوفي قبل زفافه بساعات أثناء الاحتفال بـ«الحنة» نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، حيث يدعى مسعود خضر مقيم في قرية أبو حمص بمحافظة البحيرة، وكان قد ذبح العجل للاحتفال بزفافه ولكن نفذ أمر الله بوفاته ودفنه في يوم زفافه .

3- ونرجع مرة أخرى إلى محافظة المنوفية عندما توفي الشاب محمد سعيد زلابية والذي لم يتعد عمره الثلاثين عاما والمقيم في مدينة أشمون، إثر أزمة قلبية مفاجئة له، حيث كان يتبقى على حفل زفافه أيام قليلة بعدما نقل العفش إلى بيت الزوجية.

4- وأخيرًا يتعرض عريس يدعى منيسي عبد الله مجازر، من قرية الجزيرة الخضراء بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، لحادث سير على الطريق الدولي الساحلي أثناء ذهابه لإحضار المأذون لعقد قرانه ولكن توفي نتيجة الحادث الأليم.