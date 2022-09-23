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وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444.. رابط مخصص لمعرفة النتيجة

كتب:

رحاب عبدالراضي
09:54 م | الجمعة 23 سبتمبر 2022
وزارة الشؤون الإسلامية

وزارة الشؤون الإسلامية

يمكن الحصول على نتيجة وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444، من خلال رابط مخصص لذلك، تتيحه الوزارة للمواطنين في المملكة العربية السعودية، لمعرفة النتائج بالقبول أو الرفض بالنسبة للمتقدمين لتلك الوظائف وهي «مراقب المساجد، حراس أمن، أئمة، وظائف خاصة بالدعاة».

وفيما يلي تقدم «الوطن»، كيفية معرفة نتائج وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444 بالسعودية، بحسب الموقع الرسمي لها كالتالي:

وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444

1- الدخول على الرابط، ثم إدخال رقم الهوية أو إضافة تاريخ الميلاد.

2- إدخال رقم الطلب.

3- سيظهر أمامك رمز مرئي، ادخله للتحقق.

4 - بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، ستظهر النتيجة أمامك.

شروط الوظائف

- أن يكون الشخص المتقدم لشغل تلك الوظائف سعودي الجنسية.

- لا تقل الخبرة للمتقدم عن 18 سنة.

- حفظ المتقدم 3 أجزاء على الأقل من المصحف الشريف.

- اجتياز الراغب في العمل كل من الاختبارات التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية 1444، والمقابلة الشخصية.

- التفرغ التام لشغل وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444.

- اجتياز الكشف الطبي.

- عدم اتهام المتقدم في أي من جرائم الشرف.

- أن تكون هذه هي المرة الأولى للتقديم لتلك الوظائف.

مواعيد التقديم على الوظائف

وأتاحت وزارة الشؤون الإسلامية التقديم على تلك الوظائف من يوم الأحد بتاريخ 1444/01/23هـ الموافق 21 أغسطس الماضي، وانتهى التقديم يوم السبت 27 أغسطس الماضي.

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بقلم رحاب عبدالراضي