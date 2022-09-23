«قِبلة البطولات».. مصر استضافت 150 بطولة عالمية في 3 سنوات

لم يأتِ ترشح مصر لاستضافة منافسات أولمبياد 2036 من فراغ، بل جاء هذا الأمر بسبب التجارب السابقة والتحديات التى خاضتها فى استضافة العديد من البطولات بمختلف الألعاب، والتى خرجت بشكل مبهر، ولفتت أنظار العالم كله، ونالت إشادة كبيرة بسبب جودة التنظيم، سواء على المستوى الإدارى، من حيث مقرات إقامة الفرق المشاركة ووسائل التنقلات، أو على مستوى الملاعب وجودتها.

وتنوعت البطولات التى استضافتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فحظيت بـ150 بطولة عالمية، كان أبرزها تنظيم بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم عام 2019، بدلاً من الكاميرون، حيث حصل ملفها على 16 صوتاً مقابل صوت واحد للملف الجنوب أفريقى، وامتنع اتحاد واحد عن التصويت، ولم تخيب ظن المصوتين لها وخرجت البطولة الأفريقية لكرة القدم فى أبهى صورة لها.

وكان التحدى الأكبر فى بطولة أمم أفريقيا هو إقامتها بنظام جديد بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى، إلا أن مصر كانت على قدر الحدث كعادتها، ونالت إشادة العالم كله، منه جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، الذى أشاد بالتنظيم المصرى للبطولة الأفريقية، وما تتمتع به مصر من بنية تحتية فى مجال الرياضة على مستوى عالمى، حيث قال فى بيان له: «أهنئ مصر على هذا التنظيم الممتع للمسابقة القارية، حيث قدمت بطولة ممتازة، وأبهرت العالم بعدما قدمت بنية تحتية رائعة وملاعب أكثر من ممتازة».

فيما أكد الاتحاد الأفريقى أن مصر حققت نجاحاً باهراً فى تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، والجميع كان شاهداً على العمل الكبير والرائع الذى قامت به اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، موضحاً أنها دائماً كانت فى الموعد وتحدت كل الظروف ونجحت فى تحمل مسئولية استضافة البطولة الأفريقية قبل انطلاقتها بوقت قليل، وهذا يؤكد قدرة المسئولين على تحدى المستحيل وإبهار العالم.

وكان تنظيم منافسات كأس العالم لكرة اليد عام 2021 هو التحدى الأصعب فى ظل أزمات فيروس كورونا، الذى أجبر دولاً كبرى على مستوى العالم، على عدم استضافة أى أحداث رياضية، إلا أن مصر قبلت التحدى، وخرجت بتلقى الإشادات العالمية بخروج البطولة بشكل مبهر.

وعلى مستوى كرة السلة كان سفح الأهرامات شاهداً على تنظيم لافت للنظر لمراسم قرعة كأس العالم للأندية لكرة السلة، وشارك فى البطولة التى أقيمت فى 11 فبراير 2022 أربعة أندية أبطال القارات، من أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وكذلك أفريقيا التى مثلها فريق الزمالك، وخرجت البطولة بشكل مبهر.

وضمت قائمة البطولات الدولية التى نجحت فى تقديم تنظيم مبهر لها بمختلف الألعاب خلال السنوات الأخيرة بطولة العالم للخماسى الحديث والبطولة العربية للرماية والبطولة الأفريقية للكرة الطائرة سيدات، كذلك البطولة الأفريقية للسلة سيدات، وحظيت بتنظيم البطولة الأفريقية لرفع الأثقال، فضلاً عن استضافة أكثر من 30 بطولة قارية وعالمية، منها البطولة العربية والأفريقية للدراجات والبطولة العربية والأفريقية للتراثليون بالأقصر، وتمت إقامة بطولة الدراجات الجبلية والبطولة الأفريقية للجمباز باستاد القاهرة وبطولة العالم السادسة للسباحة بالزعانف، وتمت إقامة بطولة العالم للرماية، وبطولة العالم للسلاح، التى شارك فيها أكثر من 1200 لاعب ولاعبة من 88 دولة حول العالم، أيضاً بطولة العالم للجمباز.

61 بطولة عالمية في المحافظات.. و«فيفا والاتحاد الأفريقي»: الجميع شاهد على العمل الكبير

وفرضت الاستراتيجية الرياضية نفسها فى استضافة الأحداث الرياضية العالمية، حيث تمكنت منذ عام 2019 من استضافة ما يقرب من 61 حدثاً عالمياً فى شتى المحافظات المختلفة، وتم تنويع أماكن تلك الأحداث الرياضية لتنشيط السياحة، فكانت هناك بعض الأحداث الرياضية بمدينة الغردقة وأخرى بالأقصر وأسوان، حيث كانت هذه القدرة على استضافة كل تلك الأحداث الرياضية من خلال ما حققته القيادة السياسية من طفرة كبيرة فى المنشآت الرياضية التى مكنت الدولة من استضافه تلك الأحداث المهمة.