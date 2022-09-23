حسين القلا: تعلمت في مكتب يوسف شاهين.. وانفصلت عنه بسبب «بونابرت»

قال المنتج حسين القلا، إن فترة طفولته كانت صعبة للغاية، إذ نشأ في أسرة كبيرة من 9 أفراد، وعاصر حرب 1948 التي جرت بين القوات العربية وإسرائيل على أرض فلسطين، وبسبب ويلات الحرب اضطر وأسرته إلى الهجرة من فلسطين.

القلا: عشنا في مخيمات واشتركت في تنظيمات سرية

وأضاف «القلا» خلال استضافته ببرنامج «بالخط العريض»، وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب، على قناة «الحياة»، أنه عاش مع أخوته في مخيمات للاجئين، وعمل خلال تلك الفترة في تنظيمات سرية ضد الاحتلال الإسرائيلي، واصفا تلك الفترة بـ «الصعبة للغاية».

وأوضح أنه اتجه بعدها للعمل في مجال المقاولات، مشيرا إلى أنه اتجه للعيش في مصر والعمل بها بعد حرب لبنان الأهلية، «كل ما أنتجته من أفلام كان لها علاقة بالهم العام».

وعن علاقته بالمخرج العالمي يوسف شاهين، أكد أنه قد تعلم كل شيء في مكتبه، وكان فيلم «حدوته مصرية» باكورة التعاون بينهما، وانفصلا عندما قرر يوسف شاهين تقديم فيلم «بونابرت» بينما كان يريد هو تقديم أفلام يحقق من ورائها الربح.

كواليس إنتاج فيلم «زوجة رجل مهم»

وكشف المنتج حسين القلا، عن كواليس إنتاج فيلم «زوجة رجل مهم» بطولة الفنان الراحل أحمد زكي، مشيرا إلى أنه فوجئ بتنازل «زكي» قبل تصوير الفيلم عن 5 آلاف جنيه من أجره، لأنه تقاضى في فيلم آخر جرى إنتاجه بالتزامن مع هذا الفيلم أجرا أعلى.

القلا: الفضائيات سبب ارتفاع أجور الفنانين

وأضاف «القلا» أن قطاع الرقابة طلب منه أثناء تصوير العمل إضافة شخصية ضابط ملتزم في الفيلم.

وعلق القلا، على ارتفاع أجور الفنانين حاليا قائلا: «الفضائيات هي السبب، والأجور غير منطقية»، متابعا: «اخترت إنتاج فيلم سهر الليالي من بين 3 أفلام قدمها لي الفنان تامر حبيب، والفيلم حقق نجاحا غير متوقعا، وكان الفضل للفنانة إسعاد يونس في إقناعي بقبول إنتاج هذا الفيلم».

وعن آرائه في بعض الفنانين قال: «عمر الشريف إنسان بسيط ومتواضع، أما النجم أحمد ذكي فكان صعبا في التعامل، وأحمد زكي كان بيزعل أوي لو حد عزمه على الغداء حيث كان يقلب الترابيزة لو حدث كده».

القلا: مسرحية مدرسة المشاغبين ليست سبب تدني مستوى التعليم

وأضاف أن مسرحية «مدرسة المشاغبين» لم تكن السبب الرئيسي في تدني مستوى التعليم في مصر، «أمر غير صحيح على الإطلاق».