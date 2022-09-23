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عاصي الحلاني يطرح البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة «أربعين خمسين» (فيديو)

كتب:

ياسمين محمود
11:00 م | الجمعة 23 سبتمبر 2022
كواليس الكليب

كواليس الكليب

طرح الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة «أربعين خمسين».

ونشر الحلاني البرومو وعلق عليه قائلا: قريبًا دويتو ⁧‫«أربعين خمسين»، ‏انتظرونا ‏كلمات: ضياء الميالي، ‏ألحان: عادل العراقي، ‏توزيع: إليان دبس، ‏إخراج: أحمد المنجد.

أغنية «ضحكة حبيبي»

وحقق الفنان عاصي الحلاني نجاحا كبيرا بأغنيته «ضحكة حبيبتي»، والتي طرحها مؤخرا وحققت أعلى نسب مشاهدات على موقع «يوتيوب».

أغنية «ضحكة حبيبي» من كلمات عبير أبو إسماعيل، وألحان سليم سلامة، وتوزيع هادي كريم، وميكس وماستر مصطفى عبدالرضا وسليم سلامة.

كما أحيا «الحلاني» سلسلة حفلات ناجحة داخل لبنان وخارجها، رفعت شعار كامل العدد، أبرزها التي كانت بقبرص، ورقصت خلالها «الدبكة»، على أنغام أغنية «الهوارة» وتفاعل معه الحضور بالرقص والغناء.

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بقلم ياسمين محمود