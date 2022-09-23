طلاب 6 جامعات مصرية يحصلون على مراكز متقدمة في مسابقة جامعة لويفيل

حصد مجموعة من الطلاب المصريين مراكز متقدمة في مسابقة جامعة لويفيل، نتيجة لما وصلوا إليه من مشروعات متخصصة في مجال الصحة العامة تراعي في تطبيقها أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وذلك في إطار التدريبات العلمية التي توفرها الجامعات المصرية بالتنسيق مع جامعة لويفيل.

أعلنت جامعة العلمين الدولية، في بيان لها، عن نجاح التدريب العملي لأول مجموعة من الطلاب المصريين المقيدين بمرحلة البكالوريوس والذين حضروا في صيف 2022 لجامعة لويفيل في ولاية كنتاكي الأمريكية لأداء تدريبهم العملي، وذلك في إطار التعاون المشترك بين جامعة لويفيل وجامعة العلمين الدولية وخمس جامعات مصرية وهي جامعة الإسكندرية، جامعة المنصورة، جامعة أسيوط، جامعة بنها، وجامعة حلوان.

الطلاب المصريون يتميزون بالصبر ومتحفزون للبحث العلمي بدرجة كبيرة

قال الدكتور أيمن الباز، رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفيل، إن الطلاب المصريين يتميزون بالصبر ومتحفزون للبحث العلمي بدرجة كبيرة، موضحاً أنه تم تدريبهم على استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الطب والتوحد والكشف المكبر على رفض الكلية المزروعة ومجال سرطان الرئة والكشف المبكر عن موت المخ.

وأضاف «الباز» لـ«الوطن»، أنه تم تدريب الطلاب على معرفة تأثير مرض السكري على شبكة العين، واستخدام الذكاء الاصطناعي في علم الأنسجة والتعرف على درجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور أيمن الباز، أنه تم تدريب الطلاب أيضاً في مجال الروبوت وكيفية استخدامه لتأدية خدمات طبية في أوقات انتشار الأوبئة، لافتاً إلى فوز 3 طلاب مصريين على المركز الأول في المسابقة التي تنظمها جامعة لويفيل بمشروعاتهم العلمية.

المركز الأول حصل على مبلغ 400 دولار

وأوضح أن المسابقة تنظمها الجامعة سنوياً وتختص بالأبحاث العلمية في مجال الصحة العامة، مؤكداً أن المركز الأول حصل على مبلغ 400 دولار وشهادة تقدير معتمدة من الجامعة والمركز الثاني 300 دولار وشهادة تقدير والمركز الثالث 200 دولار وشهادة تقدير.

ولفت إلى أنه تم تنظيم حفل للطلاب لتوزيع شهادات التقدير عليهم بحضور الدكتور مصطفى النعناعي، عميد كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة العلمين الدولية، والدكتور إيمانويل كولينز، عميد كلية الهندسة بجامعة لويفيل.