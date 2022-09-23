حظك اليوم برج القوس السبت 24-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يميل مولود برج القوس إلى الانطلاق والحرية، وهو شخص حماسي مفعمًا بالحيوية والطاقة، ويحب خوض المغامرات الخطيرة والرياضات الصعبة، ويعشق ركوب الخيل واستقلال الجبال والتزحلق على الجليد وغيرها من الأشياء التي تسعده، ويحب السفر كثيرًا ويحرص على زيارة الأماكن المختلفة للتعرف على ثقافات عدة حوله واكتساب معارف وأصدقاء جدد، كما أنه شخص صادق وعفوي وملئ بروح الطفولة والبراءة.

وفيما يلي، تقدم بوابة الوطن، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم السبت الموافق 24 سبتمبر وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

يجب على مواليد برج القوس التزام الهدوء وأن يحاولوا فهم من حولهم جيدا وتجنب سوء التفاهم معهم، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس اليوم، ما يجعلك تشعر بالتوتر والضغط والضيق، وعليك أن تخرج نفسك من تلك المشاعر وتخفف من الأعباء، وذلك وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.