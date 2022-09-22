جولة تعريفية لذوي الهمم بمحطات القطار الكهربائي الخفيف «LRT»

نظمت وزارة النقل زيارة للقطار الكهربائي الخفيف LRT لمجموعة طموحة من أصحاب الهمم وذويهم ومسئولي «مبادرة مصر تستطيع»، والتي من أهدافها التعرف على وزارات مصر وجهاتها المختلفة.

توفير الخدمات والاحتياجات الضرورية لذوي الهمم

جاء ذلك في إطار قيام وزارة النقل بتوفير كافة الخدمات والاحتياجات الضرورية لذوي الهمم في كافة المشروعات التي يتم تنفيذها في مجال النقل الجماعي بالجر الكهربائي وفقاً لنهج الدولة المصرية بأحقية وأهمية توفير كافة السبل والرعاية لذوي الهمم في جميع المشروعات القومية في مختلف المجالات.

وكان في استقبال الزوار عدد من مسئولي الهيئة القومية للأنفاق وشركة RATP المسئولة عن إدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT وذلك في جولة تعريفية للمشروع والتجهيزات الخاصة بذوي الهمم.

تفقد محطة عدلي منصور المركزية

بدأت الزيارة بتفقد محطة عدلي منصور المركزية التبادلية والتي تعد مجمع نقل متكامل الخدمات يتم فيه تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة، ثم استقلال القطار وصولاً لمحطة بدر وتم شرح مكونات المحطة وزيارة غرفة التحكم وأنظمة التشغيل الخاصة بالقطارات وانتهاءً بمحطة العاصمة الإدارية، وعبر الجميع عن سعادتهم وفخرهم أثناء الجولة وأشادوا بما يتم من انجازات غير مسبوقة على أرض الواقع.