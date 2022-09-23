انطلاق حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للمسرح بدقيقة حداد على هشام سليم

بدأ حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للمسرح، منذ قليل، بالوقوف دقيقة حدادا على الفنان الراحل هشام سليم، الذي غيبه الموت أمس الخميس، وحرصت الفنانة إلهام شاهين على الحضور بإطلالة سوداء، حدادا على وفاته.

وقدم الحفل الاستاند أب كوميدي علي قنديل، والممثلة نسرين طلعت، وبعدها جرى تقديم عرض مسرحي استعراضي تفاعل معه الجمهور والحضور بالتصفيق الحاد.

مؤسس المهرجان: المسرح يظل الفن الأكثر صدقا

وقال الدكتور جمال ياقوت مؤسس المهرجان، خلال حفل الافتتاح: «المسرح يظل الفن الأكثر صدقًا، وأتمنى من نجوم الفن أن يدعموا العروض المسرحية المصرية، وأتمنى أن تصل هذه الرسالة».

وأعلن الدكتور جمال ياقوت، موافقته على طلب إبراهيم الفرن رئيس المهرجان وأحمد سمير مدير المهرجان، ليكون المهرجان مختصا بالإسكندرية فقط.

ووجه «ياقوت» الشكر لوزيرة الثقافة السابقة إيناس عبدالدايم، لدعمها لهذا المهرجان، وقدم الشكر أيضًا للوزيرة الحالية الدكتورة نيفين الكيلاني، لاستكمالها الدعم.

وصعد رئيس المهرجان إبراهيم الفرن، إلى المسرح، وأعلن افتتاح المهرجان في دورته الـ 12 لعام 2022.

تكريم إلهام شاهين

وجرى تكريم الفنانة إلهام شاهين، وتسلمت درع التكريم وشهادة التقدير، وجرى تكريم أعضاء لجنة المشاهدة وأعضاء لجنة التحكيم.