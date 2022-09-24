اتحادات الطلاب بجامعة الإسكندرية تستقبل الطلاب الجدد بهدايا وندوات

يبدأ طلاب النشاط في جامعة الإسكندرية فترة سنوية في نشاطهم، وهي فترة «التقديمات»، إذ يساعد هؤلاء الطلاب زملائهم المتقدمين الجدد في مراجعة الأوراق المطلوبة للتقديم والإجابة على أسئلتهم عبر موقع «فيس بوك»، وتختلف طريقة استقبالهم للطلاب الجدد من كلية لأخرى، البعض يستقبلوهم بهدايا رمزية، وآخرين يستقبلوهم بندوات تعريفية، وترصد «الوطن» تلك الاختلافات بالحديث مع رؤساء اتحادات طلاب بعض الكليات في الجامعة.

رؤساء اتحاد تربية وآداب: ندوتين للتعريف بالأقسام

يقول أيمن محمد، 22 سنة، رئيس اتحاد طلاب كلية التربية، أنهم يستعدوا قبل التقديمات بفترة عن طريق تجهيز المجموعات عبر «فيس بوك»، بجانب الصفحة الرسمية للاتحاد، ونشر كل المعلومات الخاصة بالتقديم، ثم يتواصلوا مع إدارة الكلية وينسقوا مواعيد التقديم معهم، ومن ثم يتم تقسيم طلاب النشاط من كل الكيانات على أيام التقديمات والمقابلات الشخصية، الذي يبلغ عددهم 150 طالبًا، ويتم استقبال الطلاب بهدايا رمزية وعبارات تشجيعية، ثم شرح طبيعة الدراسة في الأقسام، مضيفًا أن الاتحاد ينشر تعريفًا مختصرًا للأقسام عبر صفحته الرسمية، بالإضافة إلى درجة دخول القسم، ثم يحضر الطلاب الجدد لتسليم الأوراق، فضلا عن عقد ندوتين، واحدة للتعريف بنظام الساعات المعتمدة، وأخرى للتعريف بأقسام الكلية.

وتتشابه نفس الاستعدادات عند اتحاد طلاب كلية الآداب، بحسب ما يروي مايكل ماجد، 21 سنة، رئيس الاتحاد، مضيفًا أنهم يعملون على تحديث معلومات عن الكلية بشكل مستمر عبر «فيس بوك»، وأن الاتحاد بكل لجانه مسؤول عن التقديم، متابعًا أنه يجرى تنظيم ندوتين واحدة للتعريف بالأقسام وأخرى عن نظام الساعات المعتمدة.

رئيس اتحاد كلية التجارة: الأسر ركيزة أساسية خلال فترة التقديم

وقال سيف البغدادي، 21 سنة رئيس اتحاد طلاب كلية التجارة، إن لجان الاتحاد الـ7 تستقبل الطلاب الجدد، وتساعدهم في خطوات التقديم، وبعد أن تبدأ الدراسة يستكشف الاتحاد، مواهب الطلاب الجدد مثل الرسم أو التمثيل أو الغناء ليتم ضمهم لفرق الكورال والمسرح، مضيفًا أنه يتم تسكين الطالب الراغب في الانضمام للنشاط في المكان الذي يحبه.

وأشار «البغدادي» إلى أن كل لجنة في الاتحاد يكون لها صفحة رسمية أو مجموعة عبر «فيس بوك» بجانب الصفحة الرسمية للاتحاد نفسه، والأسر الطلابية تنشئ مجموعات للفرق الجديدة، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يسمى بـ«مندوب الدفعة»، وأن الأسر ركيزة أساسية خلال فترة التقديمات.

رئيس اتحاد حقوق: الأسر والقادة والجوالة مسؤولين عن التنظيم

وقال أحمد أشرف، 23 سنة، رئيس اتحاد كلية الحقوق، أن الاتحاد يساعد الطلاب في التقديم الالكتروني، وطباعة طلب الإلتحاق، وتراجع معه الأوراق المطلوبة للتقديم، ومن ثم تبدأ فترة الاستقبال التي تبدأ مع بداية العام الدراسي، والذي يتم فيها استقطاب المواهب الجديدة.

واضاف ׅ«أشرف» لـ«الوطن» أنه يتم توزيع طلاب النشاط على أماكن الدفع والتقديم، وتصرف الكلية بدلات لهم على مشاركتهم، متابعًا أن الأسر والقادة الإجتماعيين والجوالة مسؤولين عن التنظيم طوال فترة التقديمات، مشيرًا إلى أن الاتحاد يتواصل مع الطلاب عن طريق الصفحة الرسمية له، بجانب مجموعة تضم جميع طلاب كلية الحقوق من كل الفرق.

رئيس اتحاد كلية العلوم: الاعتماد على كيان الجوالة خلال التقديم

وتعتمد كلية العلوم خلال فترة التقديمات على كيان واحد فقط وهو الجوالة، بحسب ما يروي أحمد طارق زكي، 23 سنة، رئيس اتحاد طلاب الكلية، إذ يحضر فرد الجوالة اجتماعًا مع إدارة الكلية يحتوي على كل تفاصيل التقديم وخطواته، ثم ينظم التقديم ممثلين عن الاتحاد ويستقبلوا الطلاب بهدايا تذكارية حتى لا ينسوا من عاونوهم في التقديم، فيتشجعوا للانضمام لهم.

وتابع أنه يسمح للطلاب الجدد التساؤل عن الكلية عبر مجموعة يتم انضمامهم لها، ويتم الإجابة بشكل سريع، ومن يرد عليه يجب أن يعرف المعلومة جيدًا، وإذا لم يكن يعرفها يجرى سؤال إدارة الكلية، ومن ثم الرد عليه خلال يومين، مضيفًا: «الطالب المتقدم من ساعة ما يدخل الكلية لحد ما يخرج حواليه طلبة بتساعده»، مؤكدًا أن كل ذلك يتم تحت إشراف الكلية.

أسرة موحدة تتولى التعريف بالكليات

وقال محمد أمجد، 24 سنة، رئيس اتحاد طلاب كلية الطب، إن وقت التقديم يختلف عن أي كلية بسبب عدم انتهاء بعض الفرق من امتحاناتها حتى الآن، مضيفًا أن الاتحاد يرتب لهذه الفترة حاليًا، وأن التقديم في العام الدراسي الماضي كان يجرى على شكل محطات، محطة تستقبل الطلاب وتوجههم وأخرى تتأكد من سلامة الأوراق وصحتها، وثالثة تتمثل في ملئ البيانات، وذلك يتم في مدرجات الكلية، ورابعة تتمثل في الكشف الطبي، وخامسة لتسليم الملف.

وأوضح أن أسرة تسمى «طبيب من أجلك» الموجودة في الكليات العلمية، تعمل على التعريف بهذه الكليات، ومن ثم التعريف بكل كلية على حدى، بعد نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق، وهو ما أتفق معه حازم بدر الدين، رئيس اتحاد طلاب كلية الصيدلة، مضيفًا أن الأسرة تقيم ندوة تعريفية عن كل كلية وموادها وتأخذ الطلاب الجدد جولة فيها.

وأضاف «بدر الدين» أن كل فرقة تستقبل ما يليها عبر مواقع التواصل، إذ يجرى إنشاء مجموعة للطلاب الجدد، مخصصة بالتعريف على الكلية والمواد، وذلك تحت إشراف الاتحاد، موضحًا أن كلية الصيدلة لا يوجد بها مشاكل كثيرة في التقديم لأنها منظمة إداريًا.