18 معلومة عن الوجه الآخر لفريدة الشوباشي.. «عملت معلمة لأبناء الباشوات»

استضاف الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ الكاتبة الصحفية والنائبة البرلمانية فريدة الشوباشي في برنامجه «العاشرة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» في لقاء إنساني تحدثت خلاله عن طفولتها وشبابها وزواجها واعتناقها الإسلام.

أبرز المعلومات التي ذكرتها فريدة الشوباشي نرصدها لكم كما يلي:

1- ولدت في حلوان عام 1938 لأسرة مسيحية من أصول صعيدية تحديدًا من القوصية.

2- كان اسمها فريدة ملك جورج وأصبح اسمها بعد اسلامها فريدة أحمد طاهر.

3- كانت متمردة في طفولتها، وكانت تتعرض للضرب والعقاب باستمرار بسبب اعتراضها.

4- كانت والدتها تدعوا أثناء الآذان رغم مسيحيتها وكانت تقول «بحق هذا الأذان».

5- درست في مدارس العائلة المقدسة ثم نوتردام أم الرسل في المعادي.

6- أجادت الفرنسية وعملت في طفولتها كمدرسة للغة الفرنسية، وكانت تعطي دروسًا لأبناء الأسر الغنية، وأبناء الباشوات وعمرها 9 سنوات.

7- جدها لأمها رفض أن تترك المدرسة بعد تعرض والدها لأزمة مالية، وأصر جدها على أن تكمل الدراسة على نفقته.

8- كانت من المائة الأوائل على الثانوية العامة بمجموع 76%.

9- ناصرية بشدة وتؤمن بانجازات عبدالناصر، وتتذكر أنها كانت ممنوعة أن تسير على رصيف مقابل لقصر أحد الباشوات، وأطلقت والدتها الزغاريد بعد الغاء الألقاب الملكية.

لقائها مع الكاتب الراحل علي الشوباشي

10- التقت برفيق عمرها الكاتب الراحل علي الشوباشي وأحبته منذ أول لقاء وذلك عام 1957.

11- كان الشوباشي كاتب سكندري ووالده كان الشاعر الراحل محمد مفيد الشوباشي وجده كان اول نقيب للمحامين في الإسكندرية.

12- تزوجت زواجًا مدنيًا من علي الشوباشي بسبب كونها قاصر وتزوجته بعدما هربت من أسرتها.

13- تعرض زوجها للاعتقال بعد زواجهما، وكانت تكتب له خطابات بالفرنسية ومنعتها إدارة السجن وطلب منها زوجها أن تدرس الحقوق لتتعلم اللغة العربية بدلًا من دخول كلية التجارة.

14- رفضت أسرتها زواجها من علي الشوباشي بسبب اختلاف الدين.

إسلامها وعملها بإذاعة مونت كارلو

15- اقتنعت بالإسلام بعدما قرأت عن عدل عمر بن الخطاب في كتاب الشريعة، أثناء دراستها بكلية الحقوق واعتنقت الإسلام بعدها.

16- ذهبت للأزهر لإعلان إسلامها وأطلقت على نفسها فريدة أحمد طاهر، ولُقبت بفريدة الشوباشي بعد سفرها لفرنسا.

17- عملت في اذاعة مونت كارلو ورفضت لقاء شيمون بيريز، ورفضت إذاعة تصريحات الكاتب المثير للجدل سلمان رشدي بعد كتابه آيات شيطانية.

18- تمت مقاضاتها بتهمة معاداة السامية، ووقفت أمام المحكمة ودافعت عن نفسها.