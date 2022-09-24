«الزراعة» تطرح 7 أنواع من تقاوي المحاصيل والخضر بأسعار مدعمة

قال المهندس عماد حافظ مدير عام التسويق بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة إنَّه تمّ طرح تقاوي 7 أصناف من المحاصيل الحقلية والخضر للموسم الزراعي الشتوي المقبل بأسعار مدعمة، وذلك للتخفيف عن كاهل المزارعين.

أسعار تقاوي البصل والبرسيم

أضاف «حافظ» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه تمّ طرح تقاوي البسلة لجميع الأصناف بسعر 400 جنيه للعبوة زنة 10 كيلوجرامات، كما تمّ طرح تقاوي البصل «الحب السوداء» جيزة أحمر وجيزة 20 بسعر 170 جنيهًا لكل كيلوجرام، أما البرسيم الحجازي صنف «رماح 1» فتم طرح العبوة زنة 10 كيلوجرامات بسعر 1300 جنيه، أما البرسيم المصري جميع الأصناف، وتمّ طرح جميع الأصناف وتم طرح العبوة زنة 10 كيلوجرامات بسعر 260 جنيهاً.

أسعار تقاوي القمح والشعير

وأضاف أنَّه تمّ طرح تقاوي الشعير لجميع الأصناف بسعر 450 جنيهًا للعبوة زنة 30 كيلو، أما الفول البلدي فتم طرح جميع الأصناف بسعر 875 للعبوة زنة 35 كيلو، أما القمح فتم طرح جميع الأصناف بسعر 340 جنيهًا للعبوة زنة 30 كيلوجرامًا، لافتًا إلى أنَّه يمكن الاستعلام أو الشكوى بالاتصال بالإدارة العامة للتسويق على تليفون 0235694050.

وأوضح «حافظ» أنَّ وزارة الزراعة وفرت هذا العام كميات مضاعفة، إذ تمّ توفير 95 ألف طن من تقاوي القمح لتغطي ما يقرب 60% من مساحة زراعة القمح، ويجرى حالياً التعاقد خلال الموسم الزراعي الحالي لزراعة مساحات من تقاوي قمح الإكثار لإنتاج 240 ألف طن العام المقبل وهي مساحة تكفي لزراعة ما يقرب من 3.5 مليون فدان.

وأكّد أنَّ الأصناف المطروحة من تلك المحاصيل والخضر تحقق إنتاجية عالية، ويصل متوسط إنتاج الفدان لأصناف القمح المطروحة 25 إردباً للفدان بدلًا من 15 للتقاوي غير المعتمدة.