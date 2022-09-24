أسعار الذهب اليوم السبت 24 سبتمبر في مصر عيار 21 بدون مصنعية

أعلنت محلات الصاغة، أسعار الذهب اليوم السبت في مصر، ومن بينها سعر عيار 21، في بداية التعاملات الصباحية، إذ يحظى هذا العيار تحديدًا باهتمام المقبلين علي الزواج فضلًا عن اهتمام المستثمرين، باعتباره ملاذًا آمنًا.

أسعار الذهب اليوم السبت 24 سبتمبر في مصر عيار 21

وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر، كالتالي:

- سعر عيار 21 نحو 1130 جنيهًا للبيع و1136 جنيهًا للشراء.

- سعر عيار 24، نحو 1291 جنيهًا للبيع و1298 جنيهًا للشراء في أسواق الصاغة.

- استقر عيار 22 في بداية التعاملات اليوم، عند سعر 1184 جنيهًا للبيع و1190 جنيهًا للشراء.

- وصل سعر عيار 18 لـ969 جنيهًا للشراء و974 جنيهًا للبيع.

سعر الجنية الذهب اليوم السبت بدون مصنعية

فيما وصل سعر الجنيه الذهب لـ 9040 جنيهًا للبيع، و9088 جنيهًا، ووصل الكيلو الذهب اليوم، لنحو 1,291,429 جنيهًا للبيع و1,298,286 جنيهًا للشراء، والأونصة بـ40,163 جنيهًا للبيع و40,377 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وشهد سعر عيار 14 اليوم، استقرارًا عند 753 جنيهًا للبيع و757 جنيهًا للشراء، وسعر عيار 12، بنحو 646 جنيهًا للبيع و649 جنيهًا للشراء في بداية التعامل الصباحي.

متوسط أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

وفي أسواق المال، سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1,031 جنيهًا ما يعادل 52.91 دولار أمريكي، وسعر الذهب عيار22 نحو 945.49 جنيه ما يعادل 48.50 دولار، وسعر عيار 21 نحو 902.53 جنيه ما يعادل 46.29 دولار، وسعر عيار 18 نحو 773.59 جنيه ما يعادل 39.68 دولار.

ووصل سعر الذهب عيار 14 لنحو 601.67 جنيه ما يعادل 30.86 دولار، وأما سعر الذهب عيار 12 فسجل نحو 515.72 جنيه ما يعادل 26.45 دولار، وجاء سعر الذهب عيار 9 بنحو 386.79 جنيه ما يعادل 19.84 دولار.

واستقرت أسعار أوقية الذهب اليوم في أسواق المال عند 32,078 جنيه ما يعادل 1,645 دولار، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 7,220 جنيه أي نحو 370.36 دولار، ووصل سعر كيلو الذهب لنحو 1,031,435 جنيه ما يعادل 52,907 دولار أمريكي.