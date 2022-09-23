سعر جرام الذهب عيار 21.. تراجع 5 جنيهات بعد قرار تثبيت الفائدة

كشفت محال الصاغة عن سعر جرام الذهب عيار 21، وسعر مختلف الأعيرة الأخرى التي يهتم الناس بها في تلك الفترة تزامنا مع قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، والبنك المركزي المصري أمس بتثبيت سعر الفائدة كما هي دون تغيير، لذا تتجه الأنظار حول أسعار المعدن الأصفر وما سيحدث له خلال الأيام المقبلة من ارتفاع أو انخفاض.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 انخفاضا في محال الصاغة اليوم مقارنة بصباح أمس، وقبل قرار البنك المركزي المصري.

أسعار الذهب

وجاءت أسعار الذهب وسعر جرام الذهب عيار 21 كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 1297 جنيها للبيع، و1309 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1135 جنيها للبيع، وسجل نحو 1145 جنيها للشراء، مقارنة بأمس إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1140 جنيهاً للبيع، و1150 للشراء، وذلك بتراجع بقيمة 5 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 973 جنيها للبيع ونحو 981 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 757 جنيها للبيع، و763 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 9080 جنيها للبيع و9160 جنيها للشراء.

سعر كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 1297143 جنيها للبيع، و1308571 جنيها للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال نحو 1.031 جنيه بما يعادل 52.86 دولار أمريكي، وسجل عيار 21 نحو 901.72 جنيه بما يعادل 46.26 أمريكي، ووصل عيار 18 إلى نحو 772.89 جنيه بما يعادل 39.65 دولار أمريكي، وسجل الجنيه الذهب نحو 7214 جنيها بما يعادل 370.06 دولار أمريكي، كيلو الذهب نحو 1030507 جنيهات بما يعادل 52865 دولارا أمريكيا.