محمد عقل: غدا آخر فرصة لتقديم الطلاب في التعليم الفني بجنوب سيناء

قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إنه سيتم إغلاق باب التقدم للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بفصول ثانوي الخدمات بمدارس جنوب سيناء غدًا الأحد، وبذلك تنتهي المدة المقررة للتقديم الأوراق.

موعد غلق باب التقديم لطلاب التعليم الفني بجنوب سيناء

وقال محمد عقل في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم السبت، إنه جرى تحديد مدرستين على مستوى المحافظة لتلقي الأوراق بداية من الأحد قبل الماضي 12 سبتمبر وحتى غدا الأحد.

وأوضح «عقل» أن مدرسة الشهيد محمود ناجي بالطور، تتلقي أوراق طلاب مدارس خليج السويس، ورأس سدر، أبورديس، أبوزنيمة، والثانية هي مدرسة جيل أكتوبر بشرم الشيخ لتلقي أوراق طلاب خليج العقبة طابا، نويبع، دهب.

وقال «عقل» إنه عقب إغلاق الباب يتم حصر الأعداد المتقدمة، والمقبولة وفرزها بحيث ألا تزيد عن 25% من إجمالي طلاب الصف الأول الثانوي المنظمين العام الدراسي 2022/2023.

الأوراق المطلوب للتقديم لفصول الخدمات الثانوية

وأوضح محمد عقل، أن شرط القبول بفصول الخدمات هو حصول الطالب أو الطالبة على مجموع 180 درجة في الشهادة الإعدادية، موضحاً أن الأوراق المطلوبة للتقديم لفصول الخدمات الثانوية هي:

- صور مستندات من شهادة الحصول على الشهادة الإعدادية.

- بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- طلب من ولي ببيانات نجله مع إقرار الالتزام بالقرار الوزاري رقم 357 لسنة 2018.