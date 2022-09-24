تنفيذ 48 مشروعا صحيا في ديروط ومنفلوط بـ493 مليون جنيه

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن مشروعات قطاع الصحة التي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير الوادي الجديد بمركزي منفلوط وديروط بلغت 48 مشروعا، بتكلفة 493 مليون جنيه، و14 وحدة إسعاف بتكلفة 26 مليون جنيه، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

منظومة التأمين الصحي الشامل

وأضاف محافظ أسيوط، في بيان صادر عن المحافظة، أنه يُجرى على مستوى المحافظة، إحلال وتجديد وتطوير 134 وحدة صحية، و39 نقطة إسعاف، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل الذي سيجرى تنفيذه بالمحافظة خلال الفترة القادمة، لخدمة أهالي القرى والنهوض بالقطاع الصحي، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، فضلا عن القوافل العلاجية المتكاملة التي تطلقها الوزارة بالقرى الأكثر احتياجاً، المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح محافظ أسيوط، أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة، بإجمالي 149 قرية، و894 تابعا، ويُجرى تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه.

إنشاء أول مركز متخصص لرفع المرافق على خرائط مساحية

في سياق آخر، قال محافظ أسيوط، إنه جار إنشاء مركز معلومات شبكات المرافق الجديد، بمقر مبنى الوحدة المحلية لحي غرب بمنطقة الخضرية، كأول مركز متخصص في رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة (رقمية وورقية)، من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية (تحتية وفوقية) مع التحديث المستمر.