«حياة كريمة» حققت حلم أهالي أسيوط.. 153 مشروعًا بتكلفة 15 مليار جنيه

حظيت قرى ومراكز محافظة أسيوط، بنصيب الأسد من مشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فلا تخلوا قرية من تنفيذ مشروع خدمي أو تنموي، وبلغ حجم المشروعات بالمحافظة 153 مشروعًا بإجمالي 15 مليار جنيه.

المشروعات التي تنفذ في مجال الصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة نالت رضا المواطنين، بعدما اهتمت الدولة بقرى الصعيد لتلبية احتياجات المواطنين من خلال توصيل الصرف الصحي، وهي المشكلة التي كانت تؤرق الأهالي على مدار سنوات طويلة.

الصرف الصحي حلم الجميع

«الصرف الصحي كان حلم»، هكذا بدأ هاني خالد، مواطن، حديثة لنا عن فرحته بدخول قريته ضمن مشروعات حياة كريمة والبدء في حفر الشوارع وتركيب المواسير للعمل في المشروع لخدمة كافة منازل القرية ودعمها بالوصلات والخطوط، وكذلك البدء في إنشاء محطة لرفع الصرف الصحي من المنازل إلى المحطة الأم بالمركز.

وأضاف الديب محمد، مزارع، أن مبادرة تطوير الريف المصري التي أعلن عنها الرئيس السيسي، حققت التنمية ورفعت كفاءة قرى الصعيد في مختلف القطاعات منها الصرف الصحي وحاليا تجري الأعمال على قدم وساق للانتهاء من المشروع الخدمي الكبير الذي يعد من أهم المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع بتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار محمد محمود، موظف، إلى أن مشكلة الصرف الصحي كان يعاني منها الجميع نظرًا للمشاكل الصحية التي ترتبت عليها فضلًا عن تضرر البنية التحتية للمنازل نتيجة الاعتماد على النظام القديم.

تنفيذ 153 مشروعًا في مجال الصرف الصحي

وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في بيان له، إنه يجري تنفيذ 153 مشروعًا في مجال الصرف الصحي بمختلف القري بالمراكز، بينها 144 محطة رفع صرف صحي و9 محطات معالجة بتكلفة إجمالية بلغت 15 مليار جنيه، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي يستهدف تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع، موجهًا بسرعة تنفيذ مشروعات المبادرة لوضع خطة محددة للانتهاء من الشبكات والخطوط ومحطات الرفع والمعالجة وفقًا للبرامج الزمنية المقررة.

المرحل الأولي تتضمن 7 مراكز

الجدير بالذكر أن مشروع تطوير الريف المصري بمحافظة أسيوط، يستهدف 7 مراكز خلال المرحلة الأولي بإجمالي 149 قرية و894 تابعًا وبلغت المشروعات التي يتم تنفيذها بتلك المراكز 1500 مشروع في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية وصلت 25 مليار جنيه.