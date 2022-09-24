حبس عاطل بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية والمخدارت بالإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه في الاتجار في الأسلحة النارية والمواد المخدرة، وضبطه بكمية كبيرة من الذخائر، وذلك في مأمورية مكبرة بدائرة مركز الإسماعيلية.

واستمعت جهات التحقيق في الإسماعيلية لأقوال المتهم وواجهته بتحريات المباحث الجنائية حول نشاطه والمضبوطات التي ضُبطت معه، من بنادق آلية وعدد كبير من الطلقات والذخائر وكمية من مخدر البانجو.

استهداف المتهم بعد إعداد أكمنة لضبطه

واستهدف ضباط وحدة مباحث مركز الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد جمال، أحد المطلوبين أمنيا بناحية منطقة أبو بلح التابعة لدائرة المركز.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم اتخذ من منطقة أبوبلح بدائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة.

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد عبد الرحيم مدير مباحث الإسماعيلية، بسرعة ضبط المتهم لما يشكله من خطر علي الأمن العام.

القبض على المتهم

ونجحت حملة أمنية مكبرة بمشاركة النقباء محمود طارق معاون مباحث مركز الإسماعيلية، وسيد نصر الله، ومصطفى العدوي، في القبض على المتهم، ويدعى «ماضي.س.س»، 29 سنة.

وضُبطت الحملة مع المتهم 3 بنادق آلية، و6 خزن، وحوالي 100 طلقة، وكمية كبيرة من مخدر البانجو ومبلغ مالي من حصيلة البيع.