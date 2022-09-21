القبض على المتهم بقتل «ضحية الشهامة» في الإسماعيلية.. «كان بيفض خناقة»

ألقت وحدة مباحث قسم ثان الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، القبض على المتهم بإطلاق النار على أحد الشباب بالإسماعيلية وقتله خلال محاولة فضه لمشاجرة نشبت في شارع طنطا بدائرة القسم، وضبطت السلاح المستخدم في الواقعة وتم تحريزه لحين عرض المتهم على النيابة العامة.

وكانت قد حددت المباحث الجنائية هوية المتهم بارتكاب واقعة إطلاق عيار ناري من «فرد خرطوش» محلي الصنع تجاه المجني عليه ويدعى «مصطفى وليد»، والذي عُرف بـ«ضحية الشهامة»، ونجحت إحدى المأموريات في ضبطه، وتبين من التحريات أنه يدعى «ع. ح»، في العشرينات من العمر.

حاول إنهاء خلاف فلقي مصرعه بعيار ناري

وقال شهود العيان على الواقعة، إن المجني عليه مصطفى وليد، 28 سنة، مقيم بشارع طنطا في الإسماعيلية، كان يحاول إنهاء خلاف نشب بين عدد من الأشخاص، إلا أنه خلال تحجيزه وإبعاده أحد الأطراف، أطلق عليه المتهم عيار ناري أصابه في الوجه والصدر.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارة إسعاف نقلت المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه توفي في غرفة الإنعاش بسبب توقف القلب والرئة.

تشييع جثمان ضحية الشهامة بالإسماعيلية

وشيع الآلاف من أهالي شارع طنطا ومنطقة حي السلام جثمان مصطفى وليد فور انتهاء الطب الشرعي من فحص الجثمان وكتابة تقرير الصفة التشريحية، إلى مثواه الأخير في مقابر الشهداء بمنطقة الفردوس.

وسادت حالة من الحزن بين الأهالي على وفاة الشاب، لما يتمتع به من سمعة طيبة بين جيرانه وأبناء منطقته ومحاولة مساعدته دائما في حل المشكلات والتدخل في الأزمات.

محام: الجريمة عقوبتها الإعدام

وقالت آية عبد السلام، محامية، إن جريمة مقتل الشاب مصطفى وليد مقسمة لجريمتين مرتبطتين بإحضار سلاح ناري واستخدامه في جريمة قتل عمد، مشيرة إلى أن العقوبة المتوقعة في القضية هي الإعدام أو المؤبد.

وأضافت أن المحاكم حالياً تشدد عقوباتها في جرائم القتل المقترنة بحيازة أسلحة نارية وذخائر، لما تمثله هذه الجرائم من خطورة كبيرة على المجتمع المصري.