قطع المياه لتنفيذ صيانة محولات الكهرباء في القاهرة وسيناء ..اعرف المناطق

كشفت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء والقاهرة الكبري التابعه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع وتأجيل انقطاع المياه في عدد من المناطق الواقعه في نطاق عملها بسبب قطع التيار الكهربي علي مدينة رأس سدر بالكامل وتأجيل اعمال التطوير وعمل اللحامات إلى وقت آخر.

صيانه محولات الكهرباء سبب انقطاع المياه

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء ‏عبر صفحتها علي «فيسبوك» أنه نظراً لإجراء أعمال صيانة بمحطة المحولات سيجري قطع التيار الكهربي علي مدينة رأس سدر بالكامل اليوم 23 من يوليو 2022 اعتبارا من 7 صباحا حتي 12 ظهرا ما يؤثر علي ضخ المياه للمواطنين بالمدينة.

تدبيرالاحتياجات من المياه خلال فترة الانقطاع

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال و جنوب سيناء ‏عبر صفحتها علي موقع «فيسبوك» علي المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة بمدينة راس سدر بالكامل لافتا الي انه يمكن للمواطنين الاتصال على الخط الساخن للشركة 125 من اى تليفون ارضي او محمول لتقديم كافة الشكاوى و المقترحات.

وأكدت إدارة العلاقات العامة والاعلام بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى تأجيل إنقطاع المياه عن زهراء مدينة نصر «عزبة الهجانة المستثمرين».

سبب تأجيل قطع المياه بالمناطق

وقالت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى إنه نظرا لطول فترة انقطاع المياه عن المناطق المتأثرة بأعمال التطوير بمنطقة المستثمرين بزهراء المعادي تقرر تأجيل أعمال التطوير واللحامات لوقت آخر.

وكانت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى أعلنت انقطاع المياه مساء أمس لمدة 8 ساعات عن مناطق «المستثمرين بزهراء المعادي والمقطم - زهراء مدينة نصربالكامل - المرحلة الرابعه والخامسة والسادية بمدينة الامل حاليا - عزبة الهجانة سابقا»