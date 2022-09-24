دلافين وطيور مهددة بالانقراض.. تعرف على أهم مميزات محمية «وادي الجمال»

تعد محمية «وادي الجمال» بمحافظة البحر الأحمر من أشهر وأغنى المحميات الطبيعية في مصر والشرق الأوسط من حيث التنوع البيولوجي والبحري والبري، حيث تستقبل عددا كبيرا من الأفواج السياحية الأجنبية، ويحاول القائمون على هذه المحمية زيادة الوعي البيئي عند الزوار من كل أنحاء العالم للحفاظ على البيئة بطرق مباشرة مدونة بلوحات أخشاب الأشجار القديمة مكتوب عليها نصائح عند زيارة المكان.

350 دولفين في اليوم الواحد

وقال الدكتور أيمن قرباوي، الباحث البيئي بمحمية وادي الجمال، إن محمية وادي الجمال قبلة السياحة في الفترة الأخيرة لما يتميز بالتنوع البيولوجي للشعاب المرجانية وانتشار الدلافين بمعدل مشاهدة من 50 لـ 350 دولفين في اليوم الواحد، والسلاحف البحرية.

ولفت «قرباوي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة extra news، وتقدمه الإعلامية منة فاروق، اليوم السبت، إلى أن محمية وادي الجمال تتميز بالجزر الموجودة بها، والتي أكبرها جزيرة وادي الجمال، وهي مقصد الطيور، وأحد هذه الطيور طائر «صقر الغروب» المهدد بالانقراض، وجزيرة وادي الجمال ثاني أكبر تجمع له بعد جزيرة مدغشقر.

كيفية الحفاظ على محمية وادي الجمال

وعن كيفية الحفاظ على محمية وادي الجمال، البالغ مساحتها 6779 كيلومترا، منها 2000 كيلومتر الجزء البحري، قال إن ذلك سيحدث من خلال رفع الوعي البيئي وبرامج التوعية التابعة لوزارة البيئة عبر محاضرات وندوات ولوحات إرشادية بالأماكن الموجودة، ويجب أن يكون لدينا ثقافة التعامل مع الأشياء، «الكائن البحري له ثقافة معينة لا نحاول إزعاجه، استمتع مع الدولفين دون لمسه».