أسرة طالب بني سويف الفائز بجائزة المبدع الصغير: «هنكمل المسيرة معاه»

كرم محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم السبت، الطالب محمد أحمد فكري بالصف السادس الابتدائي، بمدرسة قاي الابتدائية الحديثة بإدارة تعليم إهناسيا، والفائز في مسابقة جائزة الدولة المبدع الصغير 2022، التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة سنوياً، تحت السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية.

وأضاف أن جائزة المبدع الصغير التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة التابع لوزارة الثقافة، تشمل مجالات أخرى في جوانب ثقافية وفنية وأدبية، وأن الطالب هو أحد الطلاب المبدعين والمتميزين الذي ترعاه إدارة الموهوبين والتعليم الذكي بالمديرية.

تعليم بني سويف تهنئ الطالب

وأعرب وكيل تعليم بني سويف عن سعادته بهذا الإنجاز والتميز الذي حققه الطالب، خاصة في مثل هذه السن الصغيرة، موجها بالتهنئة لأسرة التربية والتعليم وإدارة المدرسة وأسرة الطفل، على هذا الأداء المشرف، مؤكداً على أهمية تفعيل دور الأنشطة التربوية التي تهدف إلى بناء شخصية الطلاب وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب، من خلال المشاركة في برامج وأنشطة تعبر عن طاقاتهم والكشف عن مواهبهم وتنميتها.

أسرة الطالب: هنكمل معاه مسيرة دعمنا له

وأعربت أسرة الطالب عن سعادتها بالتكريم الذي شجع ابنهم على مواصلة العمل في مشروعه الذي يعمل على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، حيث قال والده إن ابنه شارك في المسابقة بمشروع جهاز توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، ضمن فئة الابتكارات العلمية، والتي تستهدف ابتكار لحل المشكلات المرتبطة بترشيد الطاقة أو تحلية ومعالجة المياه، أو لتبسيط العلوم، مؤكدا على استمرار مسيرة دعم الأسرة لنجلهم.

وزيرة الثقافة تكرم طالب بالصف السادس الابتدائي

وكرمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثانية 2022، وهي الجائزة التي تقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم فخامة رئيس الجمهورية، والتي فاز بها الطالب محمد أحمد فكري بالصف السادس الابتدائي فئة الابتكارات العلمية.