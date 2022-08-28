استمرار أعمال إصلاح الكسر في خط مياه الشرب بقرية العزب في الفيوم

جهود مكثفة يبذلها العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، منذ أكثر من 5 ساعات ولا تزال مستمرة حتى الآن، لاستكمال أعمال إصلاح الكسر في خط مياه الشرب قطر 800 مم بقرية العزب بمركز الفيوم، والذي تسبب في انقطاع المياه عن أكثر من 20 قرية وتوابعهم بمركزي إطسا ويوسف الصديق، وذلك لإنهاء إصلاح الكسر وإعادة ضخ المياه مرة أخرى إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع في المركزين تباعاً.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

وتسبب الكسر الذي حدث في خط مياه الشرب قطر 800 مم، في انقطاع المياه عن عدة قرى في مركز إطسا وهي مدينة إطسا بالكامل، وقرية قلمشاه وتوابعها، والغابة، والونايسة، ومطول، ومنشأة صبري، وبحر أبو المير، وجردو، وأبو جندير، ومنيا الحيط، بالإضافة إلى عدة قرى في مركز يوسف الصديق وهي النزلة، والحامولي، والمقراني، وبهنس، وجميع توابعهم.

جهود مكثفة لإصلاح الكسر

على جانب آخر، قال المهندس محمد عبد الجليل، مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ انقطاع المياه حدث بسبب كسر خط مياه قطر 800 مم من نوع «جي بي آر»، بجوار سوق الثلاثاء بقرية العزب، ولإصلاحه تم قفل الخط بالكامل، وقطع المياه عن عدة قرى حتى الانتهاء من إصلاح الكسر الذي يجرى العمل عليه بجهود مكثفة من كافة العاملين بالشركة.

سحب وشفط المياه لإصلاح الخط

وأشار مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنّه جرى في البداية سحب المياه المتراكمة جراء الكسر، باستخدام عد من السيارات، وماكينة شفط مياه، ثم عمل حفرة ضخمة في مكان الكسر لإصلاحه، موضحاً أنّ العمال يقومون بعملية الإصلاح ولحام الكسر، ثم سيتم ردم الحفرة مرة أخرى، على أنّ يتم البدء في ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع تباعاً.