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عودة المياه لمركز الفتح بأسيوط بعد إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه الطوابية

غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين

كتب:

سويفي رشدي
11:20 ص | الثلاثاء 02 أغسطس 2022
خط مياه مرشحة الطوابية

خط مياه مرشحة الطوابية

واصلت مياه أسيوط جهودها للانتهاء من إصلاح خط مياه 600 مم والخاص بمرشحات طوابية بمنطقة الفتح، رغم الإعاقة نظرًا لارتفاع منسوب مياه الترعة حيث تم التنسيق مع مديرية الري لتخفيض منسوب المياه أثناء الإصلاح وتوزيع سيارات شركة المياه في كل المناطق والذي تكلل بعودة ضخ المياه للأهالي مرة أخرى، وذلك من خلال المتابعة المستمرة لأعمال الإصلاح، والعمل على الانتهاء منها في أسرع وقت، وعودة المحطة للخدمة، وإيصال المياه عبر خطوطها، بعد عملية الإصلاح الكبرى بالمحطة.

أعمال صيانة لمتابعة أعمال الإصلاح

وأجرى اللواء مهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، جولة تفقدية لمنطقة أعمال صيانة لمتابعة أعمال الإصلاح، والانتهاء من أعمال الصيانة.

تغطيه المناطق المتأثرة بسيارات مياه الشرب

وأضاف رئيس الشركة أنه جرى تغطية المناطق المتأثرة بسيارات مياه الشرب النقية للمواطنين في المناطق المتأثرة والمستشفيات والمخابز، خلال فترة انقطاع المياه والعمل في الإصلاحات.

تشكيل غرفة لشكاوى المواطنين

كما أعلن درة عن تشكيل غرفة استقبال الاستفسارات والشكاوى المقدمة من المواطنين على جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة، وتطبيق الهاتف المحمول.

 

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بقلم سويفي رشدي