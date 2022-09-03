الجفاف يجبر مزارعي أكبر قبيلة في أمريكا على تقليل الثروة الحيوانية

أعلن جوناثان نيز رئيس قبيلة نافاجو، وهي القبيلة الأكبر في الولايات المتحدة، اليوم، أنهم سيقللوا عدد مواشيهم بسبب الجفاف الذي أدى إلى تفاقم نقص المياه، إذ أثر على محمياتهم خلال الفترة الماضية، وفق ما نقلته شبكة «أوردو بوينت» الأمريكية.

وقال «نيز» إن المزارعين مروا بوقت عصيب، وتابع: «بذلنا قصارى جهدنا لمساعدة مربي الماشية من خلال وضع برنامج لتقليل مواشيهم، ولكن يبدوا أن نقص المياه يزداد سوءًا كل يوم».

استخدام مياه الأنهار

وأضاف رئيس قبيلة نافاجو أنه بالرغم من هطول بعض الأمطار الموسمية علي قبيلة «نافاجو» إلا أنهم لا يزالوا في حالة جفاف، وتعيش قبيلة نافاجو في أجزاء من ولايات أريزونا ونيو مكسيكو ويوتا الأمريكية.

وتابع أن وزارة الداخلية الأمريكية قيدت استخدام المياه من بحيرة باول ونهر كولورادو الذي يتدفق عبر روافده نهر سان خوان، بسبب الجفاف الذي أدي إلى انخفاض مستويات المياه، مشيرًا إلى أن تقليل استخدام المياه من الأنهار يضغط كثيرًا على القبيلة، لافتًا إى أن المياه تأتي بكميات قليلة ويجري استخدامها في الشرب والزراعة وتربية المواشي.

وأضاف رئيس القبيلة الأمريكية: «لن تكفي هذه الكميات، لذلك سيتعين علينا أن نبدأ في استخدام ما لدينا في القبيلة من حيث السدود الترابية التي تحتاج إلى الإصلاح حتى نتمكن من الاحتفاظ ببعض مياه الأمطار لمساعدة مزارع الماشية».

40 % من سكان القبيلة ليس لديهم مياه جارية

ولفت إلى أن 40% من سكان القبيلة ليس لديهم مياه جارية أو كهرباء في دولة تعتبر الأقوى في العالم، مطالبًا بأن يكون هناك مياه جارية وكهرباء وبنية تحتية أساسية.