تأجيل أولى جلسات محاكمة 57 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية لـ3 أكتوبر

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، التي انعقدت في مجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة 57 متهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لـ3 أكتوبر المقبل.

ترويع المواطنين

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين، انضمامهم إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف الدستور والقانون، غرضها التحريض على العنف وترويع المواطنين والدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

زعزعة الثقة في الدولة المصرية

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين نشروا أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وكان غرضهم من ذلك تكدير السلم العام، والترويج لأغراض جماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وزعزعة الثقة بين الدولة والمواطنين.