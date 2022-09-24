مقتل تاجري مخدرات والقبض على آخر في مواجهة أمنية بسوهاج

لقي اثنان من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعهما، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في سوهاج، فيما جرى القبض على عنصر ثالث.

مصرع اثنين من العناصر الإجرامية وإصابة ثالث

وتمكن قطاع الأمن العام من تحديد مكان اختباء 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالمنطقة المتأخمة لإحدى قرى مركز المراغة في سوهاج، واتخاذها مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي فى الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة الناري، وفقا لبيان وزارة الداخلية.

وأضاف البيان، أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات، أطلقوا الأعيرة النارية تجاهها، ما أسفر عن مصرع اثنين وإصابة الثالث.

قوات الشرطة عثرت على عدد من المضبوطات

وعُثر بحوزتهم على «3 بنادق آلية - 10خزينة - كمية من الطلقات - طبنجة معدلة - فرد محلي - 7 قطع سلاح أبيض - كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدر الشابو - كمية من مخدر الأفيون - عدد من الأقراص المخدرة - ميزان حساس - مبلغ مالي - سيارة ربع نقل».