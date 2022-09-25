كيف يتم التخلص من مخلفات الهدم؟.. قانوني يجيب

في إطار حرص القانون المصري على تنظيم العديد من الأمور في حياة المواطن، تطرق إلى العديد من الأمور المختلفة التي تحيط بالإنسان، وليس فقط الإنسان بل اهتم بالحيوان والبيئة وشتى الأمور.

تنظيم عملية البناء

ومن الأمور التي اهتم المشرع المصري بتنظيمها هي الأمور المتعلقة بعملية البناء من جوانب متعددة، منها مخلفات الهدم والبناء، حيث قالت المستشارة القانونية دينا المقدم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الحفاظ على البيئة ونظافتها واجب يحرص عليه كل من الوطن والمواطن، وإن مخلفات البناء من شأنها إلحاق الضرر بالبيئة ونظافتها لذا تطرق القانون لها.

وأوضحت أنه ورد في القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات أن التخلص من مخلفات الهدم والبناء يتم التخلص منها عن طريق التنسيق بين وزارة التنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقالت المقدم: «تم إنشاء جهاز معني بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى، ويتم هذا التنسيق تحت إشراف الجهاز، ذلك وفقا للائحة التنفيذية للقانون».

دور وزارة التنمية المحلية في التخلص من مخلفات البناء

وأوضحت أن دور وزارة التنمية المحلية يتم من خلال تنسيقها مع المحافظات، كما تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديدة بتوفير بيانات الوضع الراهن لإدارة مخلفات الهدم والبناء، ويتم عمل استراتيجية وخطة عمل تفصيلية على المستوى القومى لتنظيم هذه العملية

ولفتت المقدم إلى أنه تحت إشراف الجهاز يتم عمل دراسات من أجل تحديد موقع مناسب ليتم إنشاء محطة تدوير مخلفات الهدم والبناء الثابتة والمتحركة، بشل يتناسب مع معدل تولد المخلفات والكميات المتراكمة من سنوات سابقة.

دفن مخلفات الهدم والبناء

ومن سبل التخلص من مخلفات الهدم والبناء هي دفنهم، أكدت المقدم أن ذلك يتم من خلال عمل دراسة لتحديد مواقع مخصصة لهذه العملية، لافتة إلى أن هذه العملية تتم مع نوع معين من مخلفات البناء وهي الغير القابلة للتدوير.

وأضافت: «يأتي دور الجهاز في هذه العملية في إعداد الاشتراطات والأدلة الفنية وتقديمها لشركات المقاولات والموردين لهذه المخلفات وذلك بهدف خفض الكميات المتولدة فضلا عن دورها في تيسير مسألة فصل المخلفات وبالتالي إعادة استخدام أكبر نسبة منها».

أما عن نقل هذه المخلفات، فأوضحت المقدم الجهاز يتولى التنسيق مع وزارة النقل لإعداد ضوابط نقل وإعادة استخدام هذه المخلفات، فضلا عن إعداد الاشتراطات الفنية والتشغيلية وإعداد الأدلة الفنية وترخيص الشركات القائمة بنقل مخلفات الهدم والبناء في نطاق كل محافظة وفي المدن الجديدة .