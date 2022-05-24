إزالة مخلفات البناء من وسط مدينة العريش بعد شكاوى الأهالي

كلف رئيس مجلس مدينة العريش، قسم الإشغالات والنظافة بسرعة إزالة مخلفات البناء والعوادم التي كانت تغطي الشوارع بجوار مدرسة التجارة بنات والتأمينات بوسط مدينة العريش، بعد تلقي عدة شكاوى من المواطنين.

ونفذ قام مجلس مدينة العريش صباح اليوم، عملية تنظيف شوارع المنطقة، لإزالة مخلفات البناء والقمامة، وأكوام الردش التي كانت تغطي شوارع المنطقة، بعد وصول عدة شكاوى.

المكان أصبح تجمعًا للفئران والقوارض

وأكد أشرف بدوي، أحد السكان في المنطقة، في تصريحات لـ«الوطن»/ أنه قدم عدة شكاوى شفهية لمجلس المدينة، بشأن المنظر غير الحضاري بوسط المدينة، والذي أدى إلى تجمع القوارض، والناموس والبعوض والفئران، ما أدى إلى استياء أهالي المنطقة من سكان المكان، ومن العاملين في التأمينات الاجتماعية ومدرسة التجارة بنات.

مجلس مدينة العريش يحذر الأهالى من إلقاء مخلفات البناء

ذكر مجلس مدينة العريش في بيان له اليوم، أنه بناء على شكاوى الأهالي من سكان المنطقة، وحفاظًا على المنظر الحضاري للمكان، قامت سيارات المجلس وعمال النظافة مدعومة بلودر كبير وسيارة نقل، بإزالة جميع مخلفات مبنى الأرصاد الجوية القديم، المقابل لمدرسة التجارة ومخزن التموين، ونادي العريش الرياضي ومبنى التأمينات، وتنظيف المكان بالكامل، وتحذير الجيران من أهل المكان عدم إلقاء أي نوع من أنواع القمامة أو مخلفات البناء في المكان.