إصابة «مسن» في حادث تصادم بالمنوفية: السيارة طلعت الكورنيش

وقع حادث تصادم مروع على طريق كورنيش شبين الكوم بمحافظة المنوفية، نتج عنه إصابة مسن، ونقله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لتلقي الإسعافات الأولية، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.

إخطار مديرية الأمن

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي، بمسن، أثناء سيره على الكورنيش، كما جرى تكسير بعض مقاعد الجلوس الموجودة على كورنيش شبين الكوم، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، للتحقيق معه في حادث التصادم.

تفاصيل الواقعة

بالانتقال وسؤال شهود العيان، تبين اصطدام سيارة ملاكي بمسن أثناء سيره على كورنيش شبين الكوم، وتحطم المظلة الموجودة على طريق الكورنيش وذلك بعد تخطي السيارة الرصيف، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة ونقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم وتولت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

الرأي القانوني

وقال محمد مسلم المحامي بالنقض والإدارية العليا، أنه في حالة إصابة شخص في حادث سير عن طريق الخطأ، قد تستوجب الحبس إذا كان المتهم يتعاطى المخدرات أو الخمور، أما إذا كان عن طريق الخطأ فقط، دون تعاطيه شيء، فالغالب دفع غرامة مالية دون حبسه.