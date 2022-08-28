تشييع جثمان مسن توفي حزنا على إصابة ابنه في مشاجرة بالمنوفية «صور»

شيّع المئات من أهالي مدينة تلا بمحافظة المنوفية، في جنازة مهيبة، جثمان إبراهيم أبوسالم الذي وافته المنية حزنا بعد مشاجرة بين أبنه وأبناء خالته، وسط حالة من الحزن الشديد بين المشاركين في الجنازة، وانهيار أسرة المتوفي، حيث أدى المشاركون صلاة الجنازة من مسجد الشيخ فؤاد في مدينة تلا.

صراخ وبكاء أثناء تشييع الجنازة

وشارك في تشييع الجنازة عدد من السيدات اللائي صرخن لحظة تشييع الجثمان في مقابر مدينة تلا حزنا على قريبهن، وكانت جهات التحقيق في المنوفية قد صرحت بدفن جثة إبراهيم أبوسالم الذي وافته المنية حزنا لوقوع مشاجرة بين أبنه وأبناء خالته، وتأتي وفاته بعد يومين من حفل زواج ابنه الصغير.

مصدر أمني يكشف تفاصيل الواقعة

وأكد مصدر أمني، أن المتوفي إبراهيم أبو سالم يبلغ من العمر 63 سنة ومقيم بمدينة تلا، وتوفي بأزمة قلبية بعد مشاجرة بين ابنه وأنباء خالته، موضحا أن جهات التحقيق أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي والذي لم ينته من تقريره بينما تم التصريح بدفن الجثة، مؤكداً أنه تم القبض على المتهمين في المشاجرة، وعرضهم على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وأضاف المصدر الأمني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه فور تلقي بلاغ بالمشاجرة تم الدفع بقوة أمنية من مركز شرطة تلا، وجرى القبض على المتهمين، وتفريغ كاميرات المراقبة، وسماع أقوال الشهود، وتبين إصابة عدد من أفراد المشاجرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار مدير أمن المنوفية، وجهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.