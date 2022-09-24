«التعليم» تكرم الطلاب الفائزين في مسابقتي آدم حنين وقريتي للرسم والنحت

أقيمت فعاليات تكريم الطلاب الفائزين في مسابقتي «آدم حنين» و«قريتي» للرسم والنحت، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف الدكتورة راندا شاهين، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام.

وجاء ذلك في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتعزيز القيم الإيجابية، والتركيز على المواهب الفنية، والاهتمام بالأجيال الناشئة من الشباب وتحفيزهم على الاهتمام بالفن والمساهمة في خلق جيل من المبدعين، بحضور الدكتورة رباب عبدالمحسن، مدير عام تنمية مادة التربية الفنية، ومنى غويبة، مدير مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي، وماجد عريان، أمين صندوق المؤسسة وعضو مجلس الأمناء وموجهي المواد وأولياء أمور الطلاب الفائزين.

وفي كلمتها، أعربت الدكتورة رباب عبدالمحسن عن سعادتها بحضور هذه الاحتفالية، مثنية على مجالات التعاون مع المؤسسة على مدار 6 سنوات في رعاية الطلاب المبدعين والدعم للمسابقات الفنية، وأثنت على الأعمال المتميزة من الطلاب، التي جسدت القيم الحميدة بالمجتمع وتنمية الشعور بالوطنية والأفكار البناءة.

فوز 40 طالبًا

ونتج عن التصفيات النهائية فوز 40 طالبًا من محافظات «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والفيوم، والمنوفية، والشرقية وبني سويف، والمنيا، وبورسعيد، والغربية، والدقهلية والإسكندرية، والوادي الجديد، ودمياط، والبحيرة، والإسماعيلية، وشمال سيناء، وأسيوط»، وقدمت الدكتورة رباب عبد المحسن ممثلة عن قيادات الوزارة، الجوائز للطلاب الفائزين.

وجاء ترتيب الطلاب الفائزين على النحو التالي: المرحلة الثانوية «نحت»، إذ فاز الطالب زياد أحمد النجار من محافظة المنوفية بالجائزة الأولي، والطالب أنس محمد مصطفى من محافظة بني سويف بالجائزة الثانية، والطالبة مريم إيهاب الفونس من محافظة الشرقية بالجائزة الثانية مكرر، والطالب صومائيل يوسف ناصف من محافظة المنيا بالجائزة الثالثة، والطالب شمس إبراهيم الجيزاوي من محافظة المنوفية بالجائزة الثالثة مكرر.

وفي مسابقة آدم حنين للرسم للمرحلة الابتدائية، فازت الطالبة فريدة مصطفى رفعت من محافظة القاهرة بالجائزة الأولى، والطالبة جودي عبد الرحمن سيف من محافظة القاهرة بالجائزة الأولى مكرر، والطالبة جنى حسن محمد إمام من محافظة القاهرة بالجائزة الثانية، والطالبة ضحى عادل عفيفي من محافظة القاهرة بالجائزة الثانية مكرر، والطالبة لمار حمادة حسين من محافظة الفيوم بالجائزة الثالثة، والطالبة فاطمة الزهراء محمد جمال من محافظة بورسعيد بالجائزة الثالثة مكرر.

أما الفائزون في مسابقة الرسم من المرحلة الإعدادية، فازت الطالبة سعاد سعيد هندي من محافظة الجيزة بالجائزة الأولى، والطالبة جنى خالد محمد من محافظة القاهرة بالجائزة الأولى مكرر، والطالب عبد الرحمن أحمد من محافظة الجيزة بالجائزة الثانية، والطالبة ياسمين السيد حسين من محافظة الإسكندرية بالجائزة الثانية مكرر، وحنين محمد فوزي من محافظة الغربية بالجائزة الثالثة، والطالبة تقى ناجي مرتضى من محافظة الفيوم بالجائزة الثالثة مكرر.

وفي المرحلة الثانوية، فازت الطالبة مونيكا عياد عدلي من محافظة القاهرة بالجائزة الأولي، والطالبة إسراء شريف شعبان من محافظة القاهرة بالجائزة الأولى مكرر، والطالبة آية أحمد سلامة من محافظة الجيزة بالجائزة الثانية، والطالبة سلمى محمود حسن من محافظة الجيزة بالجائزة الثانية مكرر، والطالبة ياسمين سعيد سعد من محافظة الإسكندرية بالجائزة الثالثة، والطالبة ساندرا ريمون موريس من محافظة القليوبية بالجائزة الثالثة مكرر.

الفائزون بمسابقة قريتي

كما كرمت الفائزين بمسابقة قريتي على النحو التالي:

في المرحلة الابتدائية، فازت الطالبة رؤى محمود محمد من محافظة الوادي الجديد بالجائزة الأولى، وسلمي سمير الشربيني من محافظة دمياط بالجائزة الثانية، والطالب أحمد أشرف محمد من محافظة أسيوط بالجائزة الثانية مكرر، والطالبة جنة مراد عيد من محافظة دمياط بالجائزة الثالثة، والطالب عادل أسامة محمد من محافظة شمال سيناء بالجائزة الثالثة مكرر.

وفي المرحلة الإعدادية، فازت الطالبة روان أحمد فوزي من محافظة البحيرة بالجائزة الأولي، والطالبة حياه أحمد عبدالرحيم من محافظة الإسكندرية بالجائزة الأولى مكرر، والطالب فام عماد ملاك من محافظة بني سويف بالجائزة الثانية، والطالبة شهد مسعد سعيد من محافظة المنوفية بالجائزة الثانية مكرر، والطالبة هدير خالد أحمد من محافظة الإسماعيلية بالجائزة الثالثة، والطالبة مونيكا جورج وديع من محافظة القاهرة بالجائزة الثالثة مكرر.

وفي المرحلة الثانوية فازت الطالبة ماريهان عبد المسيح جبرة من محافظة الشرقية بالجائزة الأولى، والطالبة أمل محمد عثمان من محافظة دمياط بالجائزة الأولى مكرر، والطالبة هدى نادر نبيه من محافظة الدقهلية بالجائزة الثانية، والطالبة ضحى شعبان سيد من محافظة أسيوط بالجائزة الثانية مكرر، والطالب أحمد السيد غريب من محافظة الإسماعيلية بالجائزة الثالثة، والطالبة خلود محمد عبد العزيز من محافظة الجيزة بالجائزة الثالثة مكرر.