خبير تربوي: يجب على الآباء دعم أبنائهم نفسيا في المرحلة الثانوية

قال الدكتور محمد خليل حسن، الخبير التربوي، إنّ مرحلة الثانوية العامة يجب عدم اعتبارها «بعبع»، أو محددة للمصير، وهو الأمر الذي يجب على كل أولياء الأمور توضيحه لأبنائهم، مشيرا إلى أنه يجب على الطلاب تأدية مهامهم، مع إعطاء دعم نفسي من قبل الأباء تجاه الأبناء.

حسن: أنا ضد فكرة تمجيد الماضي

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الشباب الحالي هم الأكثر ذكاءً ووعيا من الأجيال السابقة: «أنا ضد فكرة تمجيد الماضي، والأجيال الجديدة لديها الكثير من القدرات القوية، ومينفعش نضغط على الأبناء، ويجب نصحهم بعدم الغش وتنظيم الوقت».

حسن: تنظيم الوقت خلال الثانوية العامة مفيده للمذاكرة

واستطرد: «عملية تنظيم الوقت خلال الثانوية العامة مفيده للمذاكرة كما أنها مفيدة أيضا للمرحلة التالية لها وهي مرحلة الكلية والعمل، ويجب على الطالب أن يتعلم المهارات حتى يكون ناجحا فيما بعد في عمله بالجدية والاجتهاد، وياريت نستشهد بناس ناجحة والطلاب بيحبوهم زي اللاعب المصري العالمي محمد صلاح».

وأوضح أن فترة ما قبل الامتحانات يجب أن يستعد لها الطالب بشكل جيد، كما يجب عليه الابتعاد عن السهر والذهاب للامتحان دون نوم: «ممنوع طبيا الطالب يشرب شاي أو قهوة بعد الساعة 5 العصر، ويجب توعيتهم لأن كل ده بيترسب في الجسم وهيخليه يسهر لحد 5 الفجر».

وتابع: «يجب على الآباء أن يربوا أبنائهم على المهارات وليست الدرجات وحدها، كما يجب الابتعاد عن الحفظ مع تدشين خرائط ذهنية، فهي الأسهل والأسرع في تذكر المعلومة».