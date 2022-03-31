«التعليم» تضع ضوابط تغيير المسمى الوظيفي من المرحلة الإعدادية للثانوية

أعلنت عدد من الإدارات التعليمية، في خطاب للمعلمين، بدء تلقي طلبات تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين الراغبين في تغيير المسمى الوظيفي من مادة لأخرى أو من مرحلة لأخرى، موضحة أن تغيير المسمى الوظيفي من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية سيقتصر على مادتي العلوم والدراسات الاجتماعية فقط.

شروط تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

ذكرت الإدارات التعليمية أنه لتغيير المسمى الوظيفي من مادة لمادة يشترط إما الحصول على مؤهل دراسي جديد في أثناء الخدمة أو أن يكون المعلم على رأس العمل بالمادة المراد التغيير إليها، مع إفادة من التوجيه المختص بذلك مع مراعاة مناسبة المؤهل الدراسي للمادة المراد التغيير إليها.

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وأضافت أن المعلمين الراغبين في تغيير المرحلة من الابتدائية إلى الإعدادية لا بد أن يكون قد مر عليهم 3 سنوات ندبا في المرحلة الإعدادية، مع إحضار المستندات الدالة على ذلك، ومنها نشرة الندب وإقرار قيام بالعمل وجدول الحصص.

تغيير المسمى الوظيفي من إعدادي لثانوي

أوضحت الإدارات التعليمية أنه بالنسبة للمعلمين الراغبين في تغيير المسمى الوظيفي من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية في مادتي العلوم والدراسات الاجتماعية، لا بد أن يكون قد مر عام كامل على انتداب المعلم للمرحلة الثانوية، لافتة إلى أن المستندات المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي تتمثل في استمارة التقدم لتغيير المسمى الوظيفي لعام 2022 معتمدة ومختومة من مدير عام الإدارة التعليمية والاستمارة موجودة في قسم التنسيق.

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وأكدت على أن الأوراق المطلوبة تشمل: صورة معتمدة من المؤهل الدراسي المعين به المعلم، صورة معتمدة من المؤهل الدراسي للمادة المراد النقل إليها، صورة معتمدة من المؤهل التربوي لغير التربويين، صورة بطاقة الرقم القومي، صحيفة أحوال إلكترونية حديثة معتمدة، صورة معتمدة من أخر تقريرين، صورة من خطابات الندب للمرحلة المراد النقل إليها خاص بالمنتدبين، نسخة إلكترونية بصيغة «pdf» من نفس المستندات بنفس الترتيب السابق تسلم مع النسخة الورقية.