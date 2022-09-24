12 قرارا لـ«الأعلى للجامعات» اليوم.. تعرف عليها

أقر الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور، عددا من القرارات المهمة المتعلقة بالعام الدراسي الجديد 2022-2023، وذلك خلال اجتماع المجلس الدوري والذي عُقد بمقر جامعة السويس بحضور كل من الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس، والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة.

قرارات الأعلى للجامعات

وتستعرض «الوطن»، أبرز القرارات الصادرة من الأعلى للجامعات اليوم خلال اجتماعه بجامعة السويس .

- الدراسة في موعدها أول أكتوبر.

- التزام أعضاء هيئة التدريس بالتواجد في الجامعات من اليوم الأول للدراسة في أول أكتوبر المقبل.

- جاهزية المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية لاستقبال الطلاب.

- سرعة إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدارسي الجديد.

- وضع الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية وتنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكُبرى.

- زيادة جهود الجامعات في محو الأمية والتعاون مع مبادرة «حياة كريمة».

- توجيه الجامعات بوضع آليات تنفيذية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وكيفية تفعيلها خلال الفترة المقبلة، وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مُنتجات جديدة تُلبي احتياجات المجتمع وتُسهم في بناء الاقتصاد المصري.

- توفير كل الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وكذلك جاهزية المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية.

- التأكيد على اتباع كل معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

- استمرار الجامعات في تنفيذ برامج التوعية للطلاب حول فيروس كورونا، وتشجيعهم على الحصول على الجرعات المُنشطة حرصًا على سلامتهم.

- جاهزية كل المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية مُتميزة بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023.

- الموافقة على ميثاق الأخلاقيات الجامعية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.