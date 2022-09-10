«الأعلى للجامعات الخاصة»: قبول 33 ألف طالب.. والتسجيل متاح حتى 1 أكتوبر

أكّد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنَّ أعمال تسجيل رغبات تنسيق الجامعات الخاصة 2022 تسير بصورة إيجابية دون رصد أي مشكلات حتى الآن، مع التشديد على تطبيق القواعد والضوابط التي أقرّها الأعلى للجامعات، أبرزها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، لافتًا إلى أنَّ الجامعات ملتزمة بقرارات الوزارة فيما يتعلق بأعمال القبول.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وأضاف أمين الأعلى للجامعات الخاصة لـ«الوطن»، أنّ الكليات استقبلت بـ تنسيق الجامعات الخاصة 2022 أكثر من 33 ألف طالب وطالبة بمختلف الكليات وفقاً للحدود الدنيا التي أقرّها الأعلى للجامعات، لافتًا إلى أنَّ عملية التسجيل للرغبات مستمرة حتى 1 أكتوبر المقبل، مبينًا أنَّ هناك عدد من الكليات شهدت لأول مرة إقبالًا كبيرًا من قبل طلاب الثانوية العامة أبرزها كليات الحاسبات والمعلومات.

تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية استعداداتها لاستقبال طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لتسجيل رغباتهم خلال الأيام القليلة المقبلة. وأكّد السيد عطا رئيس قطاع التعليم، أنَّه سيتمّ إعلان تفاصيل المرحلة خلال الساعات القليلة المقبلة.