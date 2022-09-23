«الأعلى للجامعات» يضع غدا الرتوش النهائية لاستعدادات العام الدراسي

يضع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، غدا، الرتوش النهائية لاستعدادات العام الدراسي الجديد 2022، بحضور رؤساء الجامعات في الاجتماع الدوري للمجلس، ومن أبرزها، التأكيد على تطبيق إجراءات كورونا والانتهاء من كافة التجهيزات للبنية التحتية وسرعة إعلان جداول الفصل الدراسي الأول، بالإضافة إلى رفع المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمية المختلفة، ومتابعة أعمال تنسيق القبول بالجامعات الحكومية.

موعد الدراسة بالجامعات 2022

ومن المقرر أن يؤكد المجلس الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وكذلك خطة الأنشطة الطلابية، مع الالتزام بكافة الضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

استقبال الطلاب الجدد بمختلف الكليات

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الخاصة والأهلية بمختلف المحافظات، استقبال الطلاب المرشحين للكليات المختلفة لتقديم أوراقهم لمكاتب شؤون الطلاب، وفقاً للجداول الزمنية التي أقرتها كل جامعة، أبرزها إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد والفحوصات و التحاليل، وعلاج أي طالب يثبت إصابته بمرض مجاناً على نفقة الجامعة، والتأكيد على تطبيق إجراءات كورونا الاحترازية خلال عملية التقديم.