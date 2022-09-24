سكن لكل المصريين 3 في الدقهلية.. الشقق 90 مترا والحجز يبدأ من غد

أعلنت وزارة الإسكان عن طرح شقق الإسكان الاجتماعي في محافظة الدقهلية لمنخفضي الدخل ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 3»، وذلك في مدينة المنزلة، حيت تتوفر شقق جاهزة للتسليم بسعر 207 آلاف جنيه لمنخفضي الدخل بمساحة تصل إلى 90 مترًا، حيث يسدد المواطن مقدم جدية حجز الوحدة السكنية والمصروفات الإدارية بمكاتب البريد المميكنة على مستوى الجمهورية خلال الفترة المحددة من الوزارة.

طرح كراسة شروط سكن لكل المصريين 3

وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان لها، أنه يمكن للمواطن تسجل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال الفترة من يوم الأحد 25/9/2022 حتى السبت 1/10/2022 للمواطنين ذوي الإعاقة فقط، ومن يوم الأحد الموافق 2/10/2022 حتى الخميس 27/10/2022 لكافة المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة.

مكاتب بريد تتوافر بها كراسة شروط الإسكان الاجتماعي

وقال مصدر مسؤول في بريد الدقهلية لـ«الوطن» إنه يمكن للرغبين في حجز وحدة إسكان اجتماعي في مدينة المنزلة التوجه إلى أي مكتب بريد مميكن وشراء كراسة، وتم تحديد 6 مكاتب بريد يتم توفير كراسة الشروط بهم وهم: «مكتب بريد المنزلة، مكتب بريد ميت سلسيل، مكتب بريد دكرنس، مكتب بريد شربين، مكتب بريد بلقاس، مكتب بريد المنصورة الرئيسي ناصية شارع المدير».

ويتم توفير شقق الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 3 »، ‏بسعر 207 آلاف جنيه للوحدة بمساحة حوالي 90 مترا في 13 محافظة وهم: «الإسكندرية – الإسماعيلية – القليوبية – الشرقية – السويس- الدقهلية – المنوفية - كفر الشيخ – دمياط – البحيرة – الغربية – شمال سيناء – مطروح».

ويمكن للشخص منخفض الدخل الحصول على شقة من مبادرة سكن لكل المصريين 3، إذا كان الحد الأقصى للدخل السنوي 72 ألف جنيه، والدخل الشهري لا يزيد على 6 آلاف جنيه، أما بالنسبة للأسرة فهي التي الدخل السنوي الصافي لها 96 ألف جنيه والشهري لا يزيد على 8 آلاف جنيه.