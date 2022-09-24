أماكن شراء كراسة شروط سكن لكل المصريين 2022 .. تبدأ غدا لذوي الإعاقة

تفتح أماكن شراء كراسة شروط سكن لكل المصريين 2022، أبوابها صباح غد الأحد لذوي الإعاقة، بعدما أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح عدة وحدات وشقق الإسكان الاجتماعي، بمساحات تصل إلى 90 مترا، وتتكون من 3 غرف وصالة، ويتم تقسيط سعرها على مدة تصل لـ30 سنة.

أماكن شقق سكن لكل المصريين 2022

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان لها عن أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2022 ضمن الإعلان 16، وهي الفيوم، والمنيا، وبني سويف، والأقصر، وأسوان، وقنا، وأسيوط، وسوهاج، والقليوبية، وبرج العرب الجديدة، والبحيرة، وكفر الشيخ، ومرسى مطروح، وأسيوط، والمنوفية، والإسماعيلية، والشرقية، والسويس، ودمياط، والدقهلية، وشمال سيناء، والمنيا الجديدة، وأخميم الجديدة، والفيوم الجديدة.

أماكن شراء كراسات الإسكان الاجتماعي

وبإمكان الراغبين في الحصول على الوحدات سحب كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022، كل شخص في محافظته، من خلال مكاتب البريد المميكنة في كل محافظة كالتالي:

1- أماكن شراء كراسات سكن لكل المصريين بالفيوم.. مكتب بريد الفيوم الرئيسي بشارع البوستة، ومكتب بريد الفيوم بحي الجون.

2- أماكن شراء كراسة شروط الإسكان ببني سويف.. من مكتب بريد بني سويف بشارع عبد السلام عارف.

3- في محافظة المنيا يمكن للمواطنين سحب كراسة شروط الإسكان الاجتماعي محدودي الدخل ومتوسطي الدخل من مكتب بريد المنيا الرئيسي والذي يقع في ميدان عمر أفندي.

4- يمكن لأهالي محافظة أسيوط سحب كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022، من خلال مكتب بريد تجنيد أسيوط.

5- في محافظة قنا، يمكن للأهالي سحب كراسة شروط سكن لكل المصريين 2022، من خلال مكتب بريد قنا الرئيسي، والذي يقع في شارع الأقصر بقنا بجوار المستشفى العسكري.

6- يمكن لأهالي محافظة الأقصر سحب كراسة الشروط من خلال مكتب البريد الرئيسي في شارع المحطة.

7- في محافظة أسوان، يتم سحب كراسة الشروط من مكتب البريد الرئيسي في شارع كورنيش النيل.

8- في محافظة سوهاج، يتم سحب كراسة شروط سكن لكل المصريين 2022، من المكتب الرئيسي في شارع البحر.

9- يمكن لأهالي القليوبية سحب كراسة الشروط من مكتب بريد بنها البلد والذي يقع في ميدان سعد زغلول.

10- في برج العرب الجديدة، يفتح مكتب البريد الرئيسي خلف جهاز المدينة أبوابه أمام المواطنين لسحب كراسة الشروط.

11- في محافظة البحيرة تتوافر كراسة الشروط في مكتب بريد دمنهور والذي يقع في ميدان المحطة بشارع المديرية.

12- في محافظة كفر الشيخ يتم سحب كراسة الشروط من مكتب البريد الرئيسي أمام مبنى مديرية الأمن بشارع التحرير.

13- في مرسى مطروح، يجرى سحب كراسة الشروط من مكتب البريد الرئيسي في شارع بورسعيد.

14- في محافظة المنوفية فيتم سحب كراسة الشروط من مكتب بريد شبين الكوم في شارع سعد زغلول.

15- ويستقبل مكتب بريد الإسماعيلية بميدان عرابي بشارع الحرية ذوي الاحتياجات الخاصة غداً لسحب كراسة شروط سكن لكل المصريين.

16- الشرقية: مكتب بريد الزقازيق بشارع الجلاء.

17- السويس: مكتب البريد الرئيسي في شارع هدى شعراوي.

18- دمياط: مكتب بريد إسكان مبارك في دمياط الجديدة.

19- الدقهلية: مكتب بريد المنصورة في شارع الجمهورية.

20- شمال سيناء: مكتب بريد العريش في شارع البوستة.

21- المنيا الجديدة: مكتب البريد الرئيسي في 4 شارع طه حسين.

22- أخميم الجديدة: مكتب بريد أخميم في شارع أبو القاسم قرب مركز الشرطة.

23- الفيوم الجديدة: مكتب البريد الرئيسي في الحي الثاني بالمجاورة الأولى.

سعر كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022

وبحسب بيان وزارة الإسكان فإنّ سعر كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022، يبلغ 200 جنيه فقط.