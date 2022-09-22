أتاحت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إمكانية حجز الوحدات السكنية الجديدة، المطروحة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، في مرحلتها الثالثة، من قبل الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي والخاص، من خلال تقديم عدد من الأوراق المطلوبة.

مدة التقسيط تصل إلى 30 عاما بفائدة متناقصة 3%

ويشمل طرح «سكن لكل المصريين 3»، عددا من الوحدات السكنية، بعضها جاهزة للتسليم، والآخر سيتم تسليمه خلال 18 شهرا، للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، في عدد من المدن والمحافظات، لمدة تقسيط تصل إلى 30 عاما، وفائدة متناقصة 3%، وفقا لمبادرة التمويل العقاري، التي أطلقها البنك المركزي.

تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، الأوراق المطلوبة وخطوات حجز شقق «سكن لكل المصريين 3» للموظفين بالقطاع الحكومي والخاص، وفقا لكراسة شروط صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

للموظفين.. شروط حجز شقق «سكن لكل المصريين 3» والأوراق المطلوبة

1- الموظفون بالقطاع الحكومي:

- يشترط تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل، تتضمن جميع البيانات الأساسية، بصافي الدخل الشهري والسنوي.

- كما يشترط تحديد مدة الخدمة داخل جهة العمل، بشرط أن لا تقل المدة عن 6 أشهر.

- يشترط أن يكون الحد الأقصى للموظفين منخفضي الدخل 6000 جنيه شهرياً للفرد، و8000 جنيه شهرياً للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للموظفين متوسطى الدخل 13000 جنيه شهرياً للفرد، و18000 جنيه شهرياً للأسرة.

2- الموظفون بالقطاع الخاص:

- يشترط تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل، تتضمن جميع البيانات الأساسية، بصافي الدخل الشهري والسنوي، موضح بها البطاقة الضريبية، والسجل التجاري لجهة العمل.

- كما يشترط تحديد مدة الخدمة داخل جهة العمل، بشرط أن لا تقل المدة عن 6 أشهر.

- يشترط أن يكون الحد الأقصى للموظفين منخفضي الدخل 6000 جنيه شهرياً للفرد، و8000 جنيه شهرياً للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للموظفين متوسطى الدخل 13000 جنيه شهرياً للفرد، و18000 جنيه شهرياً للأسرة.